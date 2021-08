Wielka Brytania. Pasażer spóźnił się na lot do Polski. Postanowił "dogonić" samolot taśmą bagażową

Pasażer lotniska w brytyjskim regionie East Midlands spóźnił się około 35 minut na poranny lot do Polski. Mężczyzna miał być poirytowany, gdy zorientował się podczas check-inu, że jest spóźniony. Wówczas postanowił wspiąć się na taśmę bagażową, by za jej pośrednictwem dostać się do samolotu.

Policja wyprowadziła 34-latka z lotniska w związku z bezprawnym wtargnięciem w miejsce objęte ochroną. Rzecznik East Midlands Airport poinformował, że pasażer został zatrzymany w związku z naruszeniem środków bezpieczeństwa.

Zdarzenie zostało sprawnie rozwiązane przez policję na lotnisku, nie doszło do zakłócenia lotu. Jednocześnie policja wydaje się podchodzić do sprawy z humorem - w mediach społecznościowych zamieszczono m.in. gify z filmu "Szklana pułapka", gdzie Bruce Willis czołgał się przez kanał wentylacyjny (dodatek do drugiej części filmu nosił tytuł "Chaos na taśmie bagażowej"), czy jadącego taśmą bagażową Stiga z "Top Gear".