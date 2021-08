Wakacje 2021 - Hiszpania. Obostrzenia dla turystów na sierpień 2021. Najnowszy komunikat MSZ

Zobacz wideo Sprytna wyprawa na plażę, czyli zrób sobie torbę, grilla i wkłady do lodówki, a potem ukryj cenne rzeczy!

3 sierpnia na stronie rządowej pojawił się nowy komunikat dla podróżujących do Hiszpanii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że sytuacja epidemiczna w kraju jest dynamiczna, a wszyscy planujący podróż, powinni regularnie śledzić aktualizacje dotyczące obostrzeń. Równocześnie MSZ odradza podróże do kraju ze względu na wysoką liczbę zakażeń COVID-19.

Obostrzenia w Hiszpanii - co trzeba wiedzieć, wybierając się tam na wakacje?

Na terenie całego kraju obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną, dotyczy to:

przestrzeni publicznej zamkniętej;

przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu (w tym podczas imprez plenerowych) w przypadku, gdy nie ma możliwości zachowania półtorametrowego dystansu;

środków transportu (lotniczego, morskiego, autobusowego i kolejowego), a także na dworcach czy w portach oraz w pojazdach przeznaczonych do przewozu do dziewięciu osób.

Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczek grozi mandat w wysokości do 100 euro. Z nakazu zwolnione są dzieci w wieku do sześciu lat, a także osoby posiadające schorzenia układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością i posiadające trudności w samodzielnym zakrywaniu ust i nosa, a także osoby uprawiające sport indywidualny na wolnym powietrzu.

Muzea, zabytki i inne atrakcje turystyczne mogą być zapełnione w 75 proc. miejsc.

Hiszpania. Zasady wjazdu do kraju

Wszyscy turyści udający się do Hiszpanii są zobowiązani do wypełnienia (jeszcze przed wjazdem na terytorium kraju!) wypełnionego formularza kontroli sanitarnej (PLF). Znaleźć można go na stronie spth.gob.es lub w aplikacji SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po podaniu wymaganych informacji ,formularz generuje kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu lub statku pasażerskiego oraz po przybyciu do Hiszpanii.

Od czerwca tego roku, podróżujący do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka aktualizowanej przez hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia, zobowiązani są dodatkowo do przedstawienia jednego z dokumentów: zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19, zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 lub zaświadczenia o przebyciu COVID-19.

Dodatkowo warto pamiętać, że wszyscy podróżni mogą zostać poddani kontroli zdrowotnej, na którą może składać się sprawdzenie dokumentów czy pomiar temperatury ciała - jeśli przekracza ona 37,5 stopnia lub u pasażera pojawiły się objawy COVID-19, zostanie on poddany powtórnej kontroli, a następnie (w przypadku ponownego potwierdzenia) uruchomiony zostanie alert sanitarny.

Hiszpania - kogo obowiązuje kwarantanna po przylocie?

Do 30 sierpnia 2021 roku po powrocie do Polski z Hiszpanii obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Z kwarantanny zwolnione są: