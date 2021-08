Atak nożownika w pociągu w Tokio. Dziesięć osób rannych

Do zdarzenia doszło dziś w godzinach wieczornych (czasu lokalnego- red.) w pociągu kolei elektrycznej Odakyu w Tokio. Jak informuje "The Guardian" co najmniej 10 osób zostało rannych. Stan jednej z tych osób jest poważny.

REKLAMA

- 20-letnia kobieta miała liczne rany kłute klatki piersiowej i pleców - powiedzieli przedstawiciele służb bezpieczeństwa. - Dziewięciu z dziesięciu ranionych pasażerów zostało przewiezionych do pobliskich szpitali. Jedna z osób nie potrzebowała konsultacji lekarskiej - przekazano.

Świadkowie relacjonowali, że pasażerowie w panice wybiegali z wagonów. - Wiele osób z zakrwawionymi ubraniami uciekało przez peron - mówił 19-letni student, który był świadkiem zdarzenia. Na posterunek przybyło kilkudziesięciu ratowników medycznych i kilkanaście radiowozów policji.

Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Został ujęty przez policję w sklepie spożywczym w sąsiedniej dzielnicy Suginami.

Policja nie przekazuje więcej informacji w sprawie. Na miejscu zdarzenia ciągle pracują służby.

"The Guardian" przypomina, że w ostatnich latach w Japonii doszło do kilku zabójstw dokonanych przez nożowników. W 2019 roku mężczyzna zaatakował grupę uczennic czekających na przystanku autobusowym niedaleko Tokio, zabijając dwie osoby i raniąc 17.

W 2018 roku nożownik zabił pasażera i zranił dwóch innych w pociągu pociskowym. W 2016 roku były pracownik domu dla osób niepełnosprawnych zabił 19 osób, a ponad 20 zostało rannych.