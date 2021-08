Karaiby. Premier Gonsalves zaatakowany kamieniem podczas protestu antyszczepionkowców. "To był zamach"

Do incydentu doszło w czwartek po południu podczas protestu przeciwników obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19. Reuters podaje, że premier Saint Vincent i Grenadyn, Ralph Gonsalves, przechodził przez grupę około 200 demonstrantów w kierunku wejścia do budynku Parlamentu, kiedy został trafiony w głowę twardym przedmiotem, najprawdopodobniej kamieniem.

Atak na premiera Saint Vincent i Grenadyn. Minister finansów: To był zamach

Zdjęcia wykonane w czasie zdarzenia pokazują, że z głowy Ralpha Gonsalvesa pociekła krew, która zabarwiła jego koszulę na czerwono. Biuro premiera przekazało w oficjalnym oświadczeniu, że premier "obficie krwawił" i został przewieziony do szpitala.

Minister finansów Camillo Gonsalves powiedział podczas wieczornej sesji parlamentu, że za radą personelu medycznego premier poleciał na pobliski Barbados, aby przeprowadzić badanie rezonansem magnetycznym.

Szef resortu finansów podkreślił również, że w jego ocenie doszło do próby zamachu na życie premiera. - Chcę to jasno powiedzieć, to nie jest zadrapanie, to był zamach na życie premiera - zaznaczył.

"Stosowanie przemocy w celach politycznych jest całkowicie niedopuszczalne. Spodziewamy się, że sprawca tego aktu zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Taki czyn należy jednoznacznie potępić" - czytamy w oświadczeniu biura premiera.

Ralph Gonsalves jest premierem od 20 lat

Ralph Gonsalves ma 74 lata. Funkcję premiera sprawuje od 2001 r. Saint Vincent i Grenadyny to małe wyspiarskie państwo położone na Morzu Karaibskim, w archipelagu Małych Antyli. Formalnie jest monarchią, wchodzącą w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Głową państwa jest królowa Elżbieta II reprezentowana przez gubernatora generalnego. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament, a władza wykonawcza znajduje się w rękach rządu.

