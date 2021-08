Pożary w Grecji i Turcji. Polscy strażacy jadą pomóc w walce z ogniem

W piątek rano pierwsze zespoły strażaków wyruszyły do Turcji, by pomóc tamtejszym służbom w walce z pożarami - informowała Państwowa Straż Pożarna. Do Turcji wysłanych zostanie sześciu strażaków, ośmiu policjantów, śmigłowiec policyjny i samochód PSP. Polska wyraziła też gotowość do udzielenia pomocy Grecji, która również zmaga się z niszczycielskim żywiołem.

