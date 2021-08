Hiszpania. Władze usunęły pomnik Jana Pawła II. Księża i wierni protestują

W marcu 2021 r. władze Galicji zdecydowały się na usunięcie pomnika Jana Pawła II znajdującego się na Monte del Gozo w Santiago de Compostela. Jako przyczynę decyzji wskazano zły stan monumentu spowodowany upływem czasu i warunkami pogodowymi.

Hiszpania. Wierni chcą powrotu pomnika Jana Pawła II. "Obrońca wolności"

Portal Vatican News wskazuje, że grupa księży i wiernych rozpoczęła starania o przywrócenie monumentu na to samo miejsce lub umieszczenie go w całkowicie nowej lokalizacji. Według nich władze Galicji celowo doprowadziły do zniszczenia pomnika i wykorzystały pandemię koronawirusa, aby go po cichu usunąć.

- Władze Galicji usunęły pomnik Jana Pawła II, obrońcy wolności, natomiast pomnik komunistycznego zbrodniarza Che Guevary pozostał nietknięty w Oleiros - powiedział jeden z protestujących, Francisco Jose Contreras.

Jak podaje hiszpański portal Religion Confidencial, grupa księży z diecezji galicyjskiej, w tym członek kapituły katedralnej, zainicjowała już negocjacje w sprawie monumentu z Radą Galicji, kolegialnym organem wykonawczym w tym regionie.

Hiszpania. Na miejscu pomnika ma powstać teren zielony

Jeszcze na początku 2020 r. regionalne władze zamierzały odnowić pomnik Jana Pawła II, ale z czasem zmieniły zdanie. Na miejscu rozpoczęły się już prace rekultywacyjne, których celem jest stworzenie zielonego terenu. Władze zapowiadają, że na miejscu pozostaną tylko cztery płyty pamiątkowe, które wcześniej składały się na cokół pomnika.



Pomnik Jana Pawła II na Monte del Gozo upamiętniał Światowe Dni Młodzieży z 1989 r. - wydarzenie odbyło się w Santiago de Compostela. Były to pierwsze Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Europie. Impreza doprowadziła do wzrostu popularności Drogi św. Jakuba, popularnej trasy pielgrzymkowej prowadzącej do katedry w Santiago de Compostela. Autorką pomnika jest Yolanda d’Augsburg Rodrigues z Brazylii.

