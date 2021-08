19 lipca w Anglii zniesiono wszystkie ograniczenia covidowe. Restrykcje zostały zastąpione wyłącznie przez zalecenia i apele o zachowanie ostrożności.

Anglia. Coraz więcej młodych ludzi z powodu koronawirusa trafia do szpitala

Młodzi stanowią teraz największy w historii pandemii odsetek pacjentów w szpitalach. Jesienią młodzi stanowili pięć proc. wszystkich osób w szpitalach. W zeszłym miesiącu odsetek ten był już czterokrotnie wyższy. Na Wyspach najczęściej zarażają się obecnie ludzie w wieku około 20 lat. Średnia wieku hospitalizowanych osób spadła. W poprzedniej fali było to 59 lat. W tej - 49 lat.

Seniorów chronią szczepionki, choć eksperci cały czas przypominają, że ten mur nie jest perfekcyjny. Im ktoś jest starszy, tym większe prawdopodobieństwo, że wirus się "przebije" i wywoła poważne komplikacje. Mimo to obecna fala jest wyraźnie słabsza dzięki szczepieniom. Służba zdrowia szacuje, że tylko w Anglii zapobiegły one ok. 50 000 hospitalizacji.

Szefowie brytyjskiej ochrony zdrowia cały czas apelują, by młodzi ludzie zgłaszali się na zastrzyki. Ekspertów niepokoi, że na szczepienie zgłosiło się ok. 60 proc. osób w wieku 18-29 lat. To gorszy wynik niż w ogóle społeczeństwa. Pierwszą dawkę przyjęło już niemal 90 proc. dorosłych. Obie - 73 proc.

19 lipca poluzowano obostrzenia w Anglii, co spotkało się z dużym entuzjazmem osób, które były już spragnione normalności. Jednak eksperci byli zaniepokojeni tym faktem uważając, że Boris Johnson podejmuje zbyt wysokie ryzyko, a zdaniem naczelnego lekarza Anglii Chrisa Whitty’ego - kraj może "szybko wpaść w kłopoty".