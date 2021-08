Wakacje 2021 - Egipt. Jakie obostrzenia obowiązują? Czy konieczny jest test?

Podróżni przybywający do Egiptu mają obowiązek okazać negatywny wynik testu RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2. Test należy przejść nie wcześniej, niż na 72 godz. przed planowanym przylotem do Egiptu. Zaświadczenie powinno być przetłumaczone na język angielski lub arabski. Dokument musi być oryginalny i zawierać dane pacjenta oraz oryginalną pieczątkę z podpisem laboratorium lub kod QR. Nie mogą widnieć na nim żadne odręczne adnotacje.

Jeśli nie zdążymy z testem przed wyjazdem, wykonanie go umożliwiają niektóre egipskie lotniska: w Hurghadzie, Marsa Alam, Sharm el Sheikh i w Tabie. Koszt badania wynosi 30 dolarów, czyli około 115 złotych. Trzeba zaznaczyć, że to rozwiązanie wiąże się z izolacją w zarezerwowanym przez nas hotelu do chwili otrzymania wyniku, na który czeka się zwykle około doby. Jeśli wynik jest pozytywny, podróżny pozostaje w hotelu na 14-dniowej kwarantannie (koszty jego pobytu pokrywa hotel), a jeśli dochodzi do rozwinięcia się COVID-19, egipski rząd zapewnia opłacenie hospitalizacji.

Wakacje w Egipcie. Kto nie musi okazywać wyniku testu?

Od 14 czerwca 2021 r. test covidowy nie obowiązuje osób w pełni zaszczepionych, czyli takich, które ostatnią dawkę swojego preparatu przyjęły przynajmniej na 14 dni przed podróżą. Powinny one przygotować stosowne zaświadczenie z kodem QR lub Unijny Certyfikat Covid, który jest honorowany w Egipcie.

Z obowiązku testu zwolnione są również dzieci do 6 roku życia.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących obostrzeń i środków bezpieczeństwa w Egipcie można uzyskać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dodatkowe testy na koronawirusa w Egipcie. Dla kogo?

Osoby, które przybyły do Egiptu (pośrednio lub bezpośrednio) z krajów, w których pojawiły się mutacje koronawirusa, muszą poddać się testom typu ID NOW COVID-19. Państwa, o których mowa, to: Indie, Bangladesz, Pakistan, Bhutan, Birma, Nepal, Sri Lanka, Brazylia i kraje Ameryki Łacińskiej. Testy ID NOW wykonywane są na egipskich lotniskach. Obowiązek ten wprowadzono 6 maja br.

Egipt. Obostrzenia w kraju

W związku z obecną sytuacją epidemiczną od 3 stycznia 2021 roku przywrócony został bezwzględny obowiązek noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych oraz środkach transportu w Egipcie. Restauracje oraz bary funkcjonują przy zachowaniu 50 proc. obłożenia, hotele natomiast - 70 proc. Turystom w miejscach noclegowych mierzona jest temperatura. Wszystkie wspólne pomieszczenia są regularnie dezynfekowane. Hotele muszą ponadto udostępniać gościom środki dezynfekujące i regularnie wietrzyć pokoje.

