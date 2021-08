To już oficjalne. Biały Dom ogłosił nominację Marka Brzezińskiego na ambasadora USA w Polsce

Zobacz wideo Andrzej Duda wziął udział w szczycie przywódców krajów NATO

Pierwsze sygnały o potencjalnym desygnowaniu Marka Brzezińskiego na to stanowisko pojawiły się w prasie pod koniec maja. W środę nominacja została formalnie przedłożona przez Biały Dom. Nominacja ambasadora musi być następnie zatwierdzona przez Senat Stanów Zjednoczonych.

Mark Brzeziński z oficjalną nominacją Białego Domu

W lipcu media obiegła informacja, że polski rząd blokuje rozpoczęcie przez Marka Brzezińskiego misji dyplomatycznej w Warszawie. Na przeszkodzie miały stać polskie przepisy, które zabraniają obywatelom RP lub osobom z prawem do obywatelstwa RP pełnienia funkcji ambasadora obcego państwa w Polsce. Według Onetu rząd domagał się, aby Brzeziński zrezygnował z polskiego obywatelstwa.

Kilka dni później "Rzeczpospolita", powołując się na dwa niezależne źródła, informowała, że w sprawie doszło do przełomu. Mark Brzeziński wystąpił do polskich władz z formalną deklaracją, że nie będzie ubiegał się o obywatelstwo RP. Krok Brzezińskiego miał utorować mu drogę do szybkiego uzyskania agreementu, zgody polskich władz na rozpoczęcie misji dyplomatycznej w Warszawie.

Pod koniec lipca portal Onet podał, że dyplomaci z MSZ i prawnicy znaleźli rozwiązanie problemu. "Powołali się na pochodzącą z lat 60. umowę pomiędzy krajami socjalistycznymi o unikaniu podwójnego obywatelstwa. Przewidywała ona, że jeśli dziecko ma dwoje rodziców z dwóch różnych krajów bloku wschodniego, rodzice mogą wskazać dla niego jedno z dwojga obywatelstw. Jeśli tego nie zrobią, dziecko w wieku 18 lat automatycznie staje się obywatelem kraju, z którego pochodzi jego matka" - informował portal.

Kim jest Mark Brzeziński

Mark Brzeziński jest związany z poprzednimi administracjami Demokratów. Należał do Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu w administracji Billa Clintona. Był doradcą w kampanii Baracka Obamy, a za jego prezydentury został dyrektorem wykonawczym Komitetu ds. Arktyki, a później ambasadorem USA w Szwecji.

Mark Brzeziński urodził się w Polsce. Jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, który pełnił funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego w administracji prezydenta Jimmy'ego Cartera. Jego siostra, Mika Brzeziński, jest dziennikarzem i znaną w USA postacią telewizyjną stacji MSNBC.

