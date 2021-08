22-letni Maxwell Berry został aresztowany tuż po wylądowaniu samolotu lecącego z Filadelfii do Miami. Na lotnisku czekała na niego policja. Grozi mu surowa kara.

USA. Rzecznik linii lotniczych komentuje sprawę, reaguje reprezentantka stewardes i stewardów

Maxwell Berry, który podczas lotu wypił dwa drinki, zaczął dotykać pośladków jednej ze stewardes. Następnie zamówił trzeciego drinka, którego wylał sobie na koszulę. Poszedł więc do łazienki samolotu i wyszedł z niej z nagim torsem. Po tym, jak steward pomógł mu wyjąć nową koszulę z torby podręcznej, chodził po samolocie przez około 15 minut, dotykając po drodze piersi kilku stewardes. Kiedy podszedł do niego steward, by go powstrzymać, Berry uderzył go w twarz. Ostatecznie załoga przykleiła pasażera taśmą klejącą do siedzenia na resztę lotu. Mężczyzna zaraz po lądowaniu został aresztowany.

Sytuację z samolotu nagrał telefonem komórkowym inny pasażer.

Rzecznik Frontier Airlines na prośbę o komentarz powiedział, że załoga samolotu, którym leciał Maxwell Berry nie będzie latać, dopóki incydent nie zostanie w pełni wyjaśniony - pisze abc7.com.

Zareagowała na to Sara Nelson, prezeska Association of Flight Attendants-CWA (związku reprezentującego stewardesy i stewardów w USA). Powiedziała w oświadczeniu, że sytuacja była "jednym z najgorszych tegorocznych przykładów" zachowań pasażerów podczas lotu i potępiła linię Frontier za zawieszenie członków załogi. Frontier wydał później nowe oświadczenie, podkreślając, że członkowie załogi nie zostali zawieszeni, a wysłani na płatny urlop do czasu wyjaśnienia sprawy.

Frontier Airlines to amerykańskie tanie linie lotnicze obsługujące połączenia krajowe i zagraniczne - do Kanady oraz Meksyku.

USA. Za atak na załogę samolotu grzywna do 35 tys. dolarów

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, kiedy na pokładzie samolotu w Stanach Zjednoczonych spacyfikowano pasażera taśmą klejącą. W zeszłym miesiącu pasażerka została przyklejona taśmą do swojego siedzenia po rzekomej próbie otwarcia drzwi w trakcie lotu i napaści na stewardesy. Incydent miał miejsce podczas lotu liniami American Airlines z Dallas-Fort Worth w Teksasie do Charlotte w Północnej Karolinie. Na lotnisku na pasażerkę czekała policja - pisze businessinsider.com.

Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała, że od stycznia 2021 roku otrzymała 2500 zgłoszeń o nieodpowiednim zachowaniu pasażerów i stwierdziła, że pasażerowie, którzy fizycznie atakują załogę samolotu, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 35 tys. dolarów (ok. 134 tys. złotych), a nawet karą więzienia.