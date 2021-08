Ukraina. Saper groził detonacją granatu w siedzibie rządu. Został zatrzymany

Nieznany mężczyzna wszedł w środę do siedziby rządu w Kijowie i groził detonacją granatu. Budynek ewakuowano, po czym rozpoczęto negocjacje. Niedługo potem policja poinformowała, że mężczyzna został zatrzymany. Według informacji, do których dotarł portal Strana.ua, jest on saperem.

fot. Wikimedia Commons/Suicasmo/CC BY-SA 4.0