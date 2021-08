Wakacje w Turcji, Grecji, Chorwacji? Na tej mapie NASA sprawdzisz, gdzie są pożary

W ostatnich dniach media obiegają dramatyczne informacje o pożarach na południu Europy. Na portalu Gazeta.pl pisaliśmy m.in. o trudnej sytuacji koło Trogiru na południu Chorwacji. Olbrzymi pożar pochłonął tam ponad 700 hektarów ziemi, a unoszący się znad niego dym dotarł do lotniska w Splicie, przyczyniając się do zakłóceń w ruchu lotniczym. Informowaliśmy także o pożarze na Rodos, przez który mieszkańcy greckiej wyspy i odwiedzający ją turyści nie mieli dostępu do wody i prądu. Ogień szaleje także w Turcji i we Włoszech.

REKLAMA

Zobacz wideo Świat już odczuwa zmiany klimatu. Tymczasem Unia Europejska podejmuje kolejne działania

Planujesz urlop w Grecji, Turcji, Chorwacji, we Włoszech? Sprawdź, gdzie są pożary

Informacje o pożarach na południu Europy martwią nie tylko mieszkańców tego regionu, ale także turystów, wśród których liczną grupę stanowią Polacy. Część z nas planuje podróż do Turcji, Grecji czy Chorwacji, inni znają osoby, które czekają na wymarzone wakacje albo już na nich są. Czy ogień może pokrzyżować nasze wyjazdowe plany? To, gdzie są pożary, można sprawdzić dzięki interaktywnej mapie stworzonej przez NASA.

System FIRMS (The Fire Information for Resource Management System) przedstawia dane na temat aktywnych pożarów w czasie bliskim rzeczywistemu. Do stworzenia mapy pożarów wykorzystywane są dane satelitarne oraz informacje z radiometrów do obrazowania w podczerwieni. Interaktywna mapa pożarów dostępna TUTAJ przedstawia m.in. punkty, w których odnotowano pożary w ciągu trwającego dnia, w ciągu ostatnich 24 godzin oraz w ciągu ostatnich siedmiu dni. Chcąc przeanalizować trendy pożarowe z dłuższego okresu, można wybrać przedział czasowy, korzystając z kalendarza w menu po prawej stronie. System FIRMS umożliwia także otrzymywanie alertów pożarowych na temat wybranego rejonu. Aby je dostawać, należy zarejestrować się na TEJ stronie internetowej.

Pożary w Turcji. Relacje polskich turystów. "Nie ma mocnych na żywioł"

Zmiany klimatu zwiększają zagrożenie pożarami

Wzrost temperatury, wraz z nim silniejsze fale upałów i zmiana wzorców pogodowych (jak bardziej intensywne, ale rzadsze opady) to przewidywane przez badaczy skutki globalnego ocieplenia.

To sprawia, że w dotkniętych nimi regionach zwiększa się zagrożenie pożarami. Na przykład w raporcie naukowym sporządzonym na zlecenie australijskiego rządu oceniono, że w wielu rejonach kraju ocieplenie o 2 stopnie Celsjusza zwiększy intensywność pożarów o 25 proc., powiększy teren objęty pożarami o połowę i zmniejsza okres między pojawianiem się ognia.

W rejonach charakteryzujących się występowaniem pożarów, jak Kalifornia czy Australia, mogą być one groźniejsze niż wcześniej. Ekstremalna susza i upały pozwalają np. na powstawanie gigantycznych pożarów - pojedyncze osiągają nawet 500 tys. hektarów. Taka skala ognia jest nie do opanowania przez strażaków.

Więcej o skutkach kryzysu klimatycznego i rozwiązaniach, jakie mamy w walce z nim, przeczytasz w serwisie Zielona.Gazeta.pl.

Urlop w Grecji? Masz pecha. Temperatura powietrza nie do wytrzymania