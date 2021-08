Wielka eksplozja zniszczyła Bejrut. "Miesiącami dziesiątki tysięcy rodzin nie miało gdzie mieszkać"

W Libanie trwa jeden z największych kryzysów ekonomicznych świata. 77 procent libańskich rodzin nie ma pieniędzy na zakup żywności. W gospodarstwach domowych uchodźców syryjskich liczba ta sięga 99 procent. Fundacja PCPM i Gazeta.pl apelują o pilne wsparcie rodzin pogrążonych w skrajnym ubóstwie. Wejdź na pcpm.org.pl/liban i pomagaj z nami.

Ghina Mansour, pracowniczka Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, brała udział w działaniach pomocowych po wybuchu w porcie w Bejrucie w sierpniu 2020 roku. W rozmowie z Patrykiem Strzałkowskim wspomina dzień wybuchu oraz to, jak wyglądało niesienie pomocy w zniszczonym mieście.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od lat pomagała w Libanie, głównie uchodźcom z pogrążonej wojną Syrii. Po eksplozji w porcie fundacja od razu zorganizowała wsparcie dla poszkodowanych, zarówno przez niesienie pierwszej pomocy, jak i wstępne, prowizoryczne naprawy zniszczonych domów. Dalsza pomoc wymagała środków. W krótkim czasie udało się zebrać 900 tys. zł, w tym 100 tys. zł na wspólnej zbiórce PCPM i Gazeta.pl.

- Zginęło ponad 200 osób, a co najmniej tysiąc zostało rannych. Tysiące budynków i samochodów - zniszczonych. Bejrut był zdewastowany. To było straszne. Do dziś nie mogę znaleźć słów, by opisać, co się stało - mówiła mieszkanka libańskiej stolicy. - Pamiętam, że gdy po wybuchu jako PCPM ruszyliśmy na ulice, by zacząć pomagać ludziom, nie chciałam robić zdjęć. Wolałabym zapomnieć, co się wtedy działo. Uwierz mi, nawet jeśli ktoś nie stracił kogoś bliskiego w eksplozji, nawet jeśli ktoś nie ma blizn, to i tak wszyscy Libańczycy są głęboko dotknięci tym wybuchem - dodała.