"We wtorek moskiewski sąd rejonowy Preobrażenski uznał Lubow Sobol winną 'podżegania do naruszeń przepisów sanitarnych' na nieautoryzowanym wiecu" - poinformował "The Moscow Times".

Lubow Sobol skazana. Została uznana za winną podżegania do przestępstwa

O wyroku skazującym Lubow Sobol poinformował na Twitterze jej adwokat Włodzimierz Woronin. "Kochani, Lubow Sobol została uznana za winną podżegania do przestępstwa na podstawie części 1 art. 236 Kodeksu Karnego. Kara: ograniczenie wolności na okres półtora roku. Nie może wychodzić z domu w godz. 22-6 rano, nie może chodzić na imprezy masowe, opuszczać Moskwy i obwodu moskiewskiego. Musi stawiać się na inspekcję trzy razy w miesiącu" - napisał na Twitterze.

Jak podaje BBC, w czasie ogłoszenia wyroku sądu, Lubow Sobol została usunięta z sali za próbę transmitowania odczytania wyroku w mediach społecznościowych. Po wyroku powiedziała również, że ograniczenie jej wolności będzie kontrolowane za pomocą bransoletki na nodze i specjalnego urządzenia - informuje PAP.

Lubow Sobol to współpracowniczka Aleksieja Nawalnego. Zdaniem śledczych, Sobol rzekomo przyczyniła się do wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, gdyż wraz z innymi opozycjonistami nawoływała do udziału w protestach w sprawie Nawalnego. Zdaniem śledczych "ignorowali oni normy sanitarne", co mogło prowadzić do "rozprzestrzeniania się masowych chorób" - podaje BBC.

Protesty w obronie Nawalnego odbyły się w całej Rosji na przełomie stycznia i lutego - i zgodnie z zarządzeniem burmistrza Moskwy, nie były wówczas dozwolone. Za naruszenie norm epidemiologicznych w czasie protestów przed rosyjski sąd trafiło również dziewięć innych osób. Byli to m.in. brat opozycjonisty Oleg Nawalny, dawny koordynator sztabu Nawalnego w Moskwie Oleg Stiepanow, rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz, uczestniczka punkrockowej grupy Pussy Riot Maria Alochina, szefowa związku zawodowego Związek Lekarzy Anastazja Wasiljewa, pracownik FBK Nikołaj Laskin oraz niezależni radni ze stolicy Rosji.