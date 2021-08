Trwająca od kilku dni fala gorąca ma osiągnąć apogeum w tym tygodniu. Wysoka temperatura jest spowodowana napływem gorącego powietrza z Afryki.

Grecję nawiedziły najgorsze upały od ponad 30 lat

Jak przewidywali synoptycy, we wtorek termometry w Grecji wskazywały od 43 do 45 stopni, a w niektórych miejscach m.in. w Tesalii (północno-wschodnia Grecja) i w Grecji Środkowej nawet do 46-47 stopni. Jak informuje grecki portal greekreporter.com upały mają utrzymać się do czwartku.

Grecja mierzy się obecnie z najgorszą falą upałów od ponad 30 lat. - Mamy do czynienia z najgorszą falą upałów od 1987 roku, powodującą obciążenie sieci elektrycznej - powiedział premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. I dodał, że władza "robi wszystko, co możliwe, aby poradzić sobie z tą sytuacją". Rząd zaapelował także do obywateli, aby ograniczyli korzystanie z urządzeń elektrycznych w godzinach szczytu od 13:00 do 15:00 i od 18:00 do 22:00 czasu lokalnego, aby nie spowodować przerw w dostawie prądu. Podczas fali upałów pod koniec lat 80. pogoda zabiła ponad tysiąc osób.

Pożary w Grecji. W lipcu wybuchło ich 1584

Pisaliśmy już w Gazeta.pl o pożarze na wyspie Rodos (Grecja), do którego doszło w niedzielę 1 sierpnia. Grecja walczy również z pożarami lasów na Peloponezie, w okolicach Patras, 200 kilometrów na zachód od Aten, spłonęło tam 3 tys. hektarów sosen i drzew oliwnych.

Wiceminister obrony cywilnej Nikos Hardalias poinformował, że w lipcu w Grecji wybuchły 1584 pożary. Dwa lata temu w tym samym miesiącu było ich 953. W ciągu zaledwie ostatniej doby odnotowano 116 pożarów. Władze przekazały, że do tej pory ewakuowano pięć wsi i nadmorskie miasteczko. Na Rodos ewakuowano popularną wśród turystów Dolinę Motyli. W całej Grecji osiem osób trafiło do szpitala z powodu poparzeń i problemów z oddychaniem.