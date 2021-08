Wakacje 2021 - Bułgaria. Co z testem i kwarantanną? Jakie obostrzenia tam obowiązują

Polska obecnie oznaczona jest przez Bułgarię jako zielona strefa niskiego ryzyka. Co to oznacza dla podróżujących do tego kraju?

Bułgaria. Czy potrzebny nam test PCR?

Polscy turyści mogą wjeżdżać na terytorium Bułgarii po okazaniu ważnego unijnego certyfikatu covidowego. Jeśli taki dokument nie zostanie przedstawiony, dana osoba zostaje poddana 10-dniowej kwarantannie, która jednak może zostać odwołana po okazaniu drogą elektroniczną negatywnego wyniku testu na koronawirusa wykonanego w ciągu 24 godzin od wjazdu na terytorium Bułgarii.

Wjechać bez kwarantanny można również, okazując negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na COVID-19 przeprowadzonego do 48 godzin przed wjazdem.

Z kolei bez konieczności przedstawiania dokumentów dot. COVID-19 mogą wjeżdżać do kraju osoby przejeżdżające tranzytem w przypadku, gdy można zagwarantować natychmiastowy wyjazd oraz dzieci do 12 roku życia - czytamy na stronie internetowej gov.pl.

Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Republiki Bułgarii wjazd na terytorium kraju dozwolony jest od 16 lipca jedynie przez określone przejścia graniczne:

lotnisko w Burgas,

lotnisko Warna,

lotnisko Płowdiw,

lotnisko w Sofii (terminal 1 i terminal 2),

port Burgas,

port Warna.

Wakacje w Bułgarii. Obostrzenia na miejscu

Podczas urlopu należy pamiętać przede wszystkim o dystansie społecznym i maseczce - zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe w zamkniętych przestrzeniach publicznych oraz w środkach komunikacji, a także w przestrzeni otwartej, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu. Ponadto wprowadzono limity osób, które mogą przebywać w sklepach, galeriach czy muzeach. Mandaty za niestosowanie się do zaleceń sanitarnych mogą wynosić nawet do 700 złotych.

