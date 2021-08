Cimanouska nie wróci na Białoruś. "Dawali jasno do zrozumienia, że po powrocie spotka mnie jakaś kara"

Kryscina Cimanouska przekazała w rozmowie z Associated Press, że dawano jej do zrozumienia, iż po powrocie do domu "na pewno spotka ją jakaś forma kary". - Na razie chcę po prostu bezpiecznie dotrzeć do Europy, spotkać się z ludźmi, którzy mi pomogli i podjąć decyzję, co dalej - dodała białoruska biegaczka, która odmówiła powrotu do kraju i w środę ma przylecieć do Polski.

