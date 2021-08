Włochy próbują zachęcać do szczepień. Wśród nagród... sos pomidorowy

Włochy starają się przekonać jak największą liczbę osób do zaszczepienia przeciw COVID-19. Nagrody przybierają nieraz zaskakującą formę. Darmowa wejściówka na basen i plażę, pieniądze, ale również sos pomidorowy - to niektóre z zachęt do zaszczepienia, które pojawiają się na Półwyspie Apenińskim.

