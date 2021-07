MSZ o wzmożonym ruchu na trasie do chorwackich kurortów. "Kilkugodzinne przestoje"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało w komunikacie dla PAP cytowanym przez Wnp.pl, że "polskie służby konsularne potwierdzają wzmożony ruch na trasach do/z chorwackich miejscowości wypoczynkowych". Skutkuje to nawet "kilkugodzinnymi przestojami na przejściach granicznych oraz bramkach autostradowych".

REKLAMA

Sytuację na przejściach granicznych można śledzić na stronie internetowej https://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama?lang=en#border-crossings. O przejezdności dróg informuje z kolei strona https://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama?lang=en#traffic-flow-and-road-conditions.

Zobacz wideo Paliwa coraz droższe. Dlaczego Niemcy mają podobne ceny?

Chorwacja. Ambasada RP w Zagrzebiu: Nie straszymy, ale apelujemy o rozwagę

W piątek ambasada RP w Zagrzebiu poinformowała, że przełom lipca i sierpnia oznacza w weekend "nie tylko falę upałów, ale i wzmożony ruch drogowy, i wydłużony czas oczekiwania na przejściach granicznych".

Wakacje 2021 - Chorwacja. Zasady dotyczące testów, kwarantanny i maseczek

"Szanowni Państwo – nie straszymy, ale dla Państwa dobra, apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas planowania podróży do/z Chorwacji oraz w trakcie pobytu na wymarzonym urlopie" - podkreślono w komunikacie.

Ambasada zaznaczyła, że "okres oczekiwania na odprawę graniczną nawet w dni powszednie czasami wynosi ok. 1,5 godziny", a w weekend "może się wydłużyć nawet do kilku godzin". "Tym bardziej, że początek sierpnia to zwyczajowa pora, gdy swoje urlopy masowo rozpoczynają również turyści z państw Europy zachodniej" - zaznaczyli urzędnicy.