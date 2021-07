Szwajcaria. Mieszkańcy wioski muszą się ewakuować na 10 lat. Powód? Ponad 3000 ton amunicji

W grudniu 1947 r. w Mitholz, niewielkiej wsi w gminie Kandergrund, doszło do potężnej eksplozji w podziemnym składzie amunicji. W wyniku wybuchu zginęło dziewięć osób, a siedem zostało rannych. Duża część Mitholz została zniszczona, zapadła się część wzgórza, pod którym trzymano amunicję.

Szwajcaria. Mieszkańcy Mitholz będą musieli opuścić swoje domy. Istnieje ryzyko wybuchu

Tragedia z końca lat 40-tych nie doprowadziła do całkowitego zniszczenia składu. W 2017 r. szwajcarskie władze zleciły przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z ponownym wybuchem. Badania wykazały, że w podziemnym składzie wciąż znajduje się 3 500 ton amunicji, w tym m.in. granaty ręczne, miny i bomby lotnicze. Stwierdzono, że ryzyko wybuchu znajduje się na "niedopuszczalnie wysokim poziomie".

Prowadzono jednak dalsze prace w celu dokładnego zbadania sytuacji i opracowania środków ograniczających ryzyko. Po kilku latach szwajcarskie władze ogłosiły, że zamierzają całkowicie usunąć pozostałości amunicji z czasów drugiej wojny światowej.

"Tylko w ten sposób można ostatecznie wyeliminować zagrożenia, jakie stwarzają pozostałości amunicji" - czytamy w komunikacie szwajcarskiego resortu obrony. W tym celu zapowiedziano ewakuację wszystkich 170 mieszkańców Mitholz. Zgodnie z zapowiedziami mieszkańcy będą musieli opuścić swoje domy na co najmniej 10 lat.

Szwajcaria. Usunięcie amunicji będzie kosztować do 900 mln franków

- Ludzie byli źli, kiedy się dowiedzieli. [...] Pomyśleliśmy, że to straszne, że to nie może być prawda - powiedział w rozmowie z BBC Sven, jeden z mieszkańców wioski Mitholz. - Dużo zainwestowaliśmy. Zanim powiedzieli nam, że będziemy musieli się wyprowadzić, wstawiliśmy zupełnie nową kuchnię - powiedziała Claudia, inna mieszkanka wioski.

Ewakuacja mieszkańców nie rozpocznie się jednak w najbliższym czasie. Szwajcarski resort obrony wraz z władzami federalnymi przygotowuje plan opuszczenia wioski przez mieszkańców, który ma być gotowy do jesieni 2022 r. Na razie wiadomo, że władze mają pomagać mieszkańcom Mitholz w przygotowaniach do wyjazdu oraz w poszukiwaniach nowych domów. Według szacunków usunięcie amunicji z podziemnego magazynu może pochłonąć nawet do 900 milionów franków szwajcarskich.

