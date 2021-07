Wakacje bez testu i kwarantanny. Gdzie wybrać się na urlop jeszcze w tym roku?

Coraz więcej krajów znosi konieczność przedstawiania negatywnego wyniku testu na COVID-19 czy obowiązku kwarantanny dla podróżujących. Gdzie można jeszcze w tym roku pojechać na wakacje bez testu?

REKLAMA

Zobacz wideo Wakacje coraz bliżej. Czy ceny wyjazdów zagranicznych nas zaskoczą?

Albania

Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19 - czytamy na stronie internetowej gov.pl. Jeśli jednak przebywając na terenie kraju, podróżny stwierdzi u siebie objawy infekcji, należy skontaktować się z epidemiologiem ratunkowym pod numerem 127 (telefon obsługiwany jest w językach: angielskim, włoskim oraz albańskim).

Cypr Południowy

Władze cypryjskie wprowadziły podział państw ze względu na sytuację epidemiologiczną. Posługują się podziałem na cztery kategorie (kolory): zielony, pomarańczowy, czerwony i szary. Polska znajduje się w kategorii zielonej, co oznacza, że przy przylocie na Cypr nie ma obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa ani odbywania kwarantanny. "Niezależnie od kategorii kraju przylotu, na lotniskach w Larnace i Pafos są przeprowadzone bezpłatne testy na losowo wybranych grupach pasażerów" - informuje MSZ.

Czarnogóra

Od 5 czerwca wjazd do Czarnogóry dla obywateli Polski (oraz innych państw UE) jest możliwy bez konieczności okazywania negatywnego wyniku testu na COVID-19 czy dokumentu potwierdzającego szczepienie.

Dominikana

Zniesiono wymóg posiadania testów na COVID-19 przy wjeździe do kraju, ale osoby przybywające mogą zostać poddane tzw. szybkim testom na obecność wirusa.

Hiszpania (z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich)

Podróż do Hiszpanii również nie wymaga robienia testów na koronawirusa, wszyscy podróżujący drogą powietrzną lub morską są jednak zobowiązani do poddania się kontroli zdrowotnej. Jeśli wykryta zostanie temperatura powyżej 37,5 st., pasażer zostanie oddelegowany do Centrum Medycznego na dalsze badania.

Będzie 10 nowych miast w Polsce. Wśród nich Kaczory i Olsztyn

Kostaryka (z wyjątkiem przelotów z przesiadką w Niemczech)

Podróżujący udający się na Kostarykę również nie muszą okazywać testu na COVID-19 i nie podlegają kwarantannie.

Macedonia

Granice Macedonii Północnej są otwarte dla obcokrajowców - nie ma wymagań dotyczących posiadania negatywnego testu PCR ani kwarantanny.

Meksyk (z wyjątkiem przelotów linią lotniczą KLM)

Po przylocie każdy podróżujący jest poddany pomiarowi temperatury. "Kwarantanna nie jest obowiązkowa, ale może zostać zarządzona przez miejscowe służby wobec wybranych podróżujących, w szczególności jeżeli stwierdzona zostanie u nich gorączka" - czytamy na stronie internetowej gov.pl. Ponadto rekomendowane jest posiadanie ubezpieczenia medycznego pokrywającego koszty leczenia COVID-19, które podróżny będzie mógł przedstawić na życzenie urzędnika migracyjnego.

Rumunia

Zgodnie ze stanem na 19 lipca 2021 roku Polska jest przez władze Rumunii umieszczona na tzw. zielonej liście. Oznacza to, że nie ma ograniczeń epidemicznych dla osób przybywających z Polski - nie są wymagane ani testy, ani zaświadczenia o szczepieniu.

Pogoda. Jak długo utrzymają się tropikalne upały?

Planując wakacje, należy pamiętać o tym, że sytuacja epidemiologiczna zmienia się bardzo dynamicznie, a wraz z nią obostrzenia i zasady wjazdu do poszczególnych krajów. Wszystkie aktualne informacje należy sprawdzać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z kolei bieżące doniesienia na temat zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem warto śledzić przed wyjazdem za granicę na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.