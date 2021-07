Prezydent USA wymijająco o zaproszeniu Andrzeja Dudy: Nie zrobiłem tego jeszcze

Joe Biden zmierzał do śmigłowca przed odlotem do prezydenckiej rezydencji w Camp David w stanie Maryland, gdy podszedł do niego polski korespondent. - Czy zaprosił pan polskiego prezydenta do Białego Domu? - zapytał dziennikarz. - Nie, nie zrobiłem tego jeszcze - odparł wymijająco Biden.

REKLAMA

Jak ustalił Paweł Żuchowski, amerykańskiej administracji nie podobają się ostatnie decyzje polskich władz oraz zapowiedzi polskich polityków w wielu kwestiach. Sytuacja w Polsce jest przez Biały Dom uważnie analizowana.

Prezydent USA spotyka się z przywódcami krajów

W połowie lipca wizytę w Białym Domu zakończyła niemiecka kanclerz Angela Merkel. Przywódcy USA i Niemiec przyjęli wspólną deklarację o wspieraniu demokracji, bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Rozmawiali też o Nord Stream 2, ale nie ogłosili żadnych decyzji w tej sprawie.

Joe Biden spotkał się z Angelą Merkel w Białym Domu

O Nord Stream 2 Joe Biden będzie rozmawiał również z prezydentem Ukrainy w sierpniu. Biały Dom odwiedził już premier Iraku. Doszło też do spotkania z liderką białoruskiej opozycji.

"Według innych źródeł naszego dziennikarza także na Kapitolu politycy dyskutują o decyzjach, jakie wkrótce mogą zostać podjęte w Polsce" - pisze RMF.

Problem z koncesją TVN24. Derek Chollet: Joe Biden osobiście śledzi sprawę Polski

Przedstawiciel Departamentu Stanu USA Derek Chollet, który przyleciał do Polski w sprawie Nord Stream 2, wypowiedział się także na temat problemów z nadaniem koncesji dla stacji TVN.

Chollet przyznał, że jest to na tyle ważna sprawa, że przyciągnęła uwagę samego prezydenta USA, a także obu głównych sił politycznych w tym kraju. - Zwrócę uwagę, że czołowe amerykańskie media śledzą tę sprawę. A dzieje się tak z powodu wagi, jaką mają dla nas relacje polsko-amerykańskie. Republikanie i demokraci zdają sobie sprawę z wartości tego sojuszu i chcą go utrzymać - podsumował.

Problem z koncesją TVN24. Chollet: Joe Biden osobiście śledzi sprawę

- Prezydent Joe Biden wielokrotnie podkreślał, że w jego odczuciu wśród wyzwań, przed jakimi stajemy, najważniejszym jest starcie demokracji z narastającym autorytaryzmem. Przyszłość fundamentalnych wolności to jądro polsko-amerykańskiego sojuszu. Demokracja ożywia nasze partnerstwo, a jej fundamentem jest wolność prasy. Wiemy, że nie jest to łatwe, to poważne wyzwanie - wyjaśniał.