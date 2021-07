Wakacje 2021 - Chorwacja. Jakie obostrzenia tam obowiązują? Co z testem, kwarantanną i maseczkami?

Chorwacja to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków. Jadąc do tego kraju, trzeba pamiętać o zasadach epidemicznych obowiązujących turystów. Jakie dokumenty trzeba mieć, przekraczając granicę? Co z testami i kwarantanną?

3 Fot. unsplash.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl