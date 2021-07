Liban. Mężczyzna obudził się w trumnie na własnym pogrzebie. Żałobnicy zaczęli resuscytację [WIDEO]

W mediach społecznościowych w Libanie krąży nagranie z pogrzebu z północno-wschodniej części kraju. To nie pierwszy przypadek, gdy zmarły budzi się na własnym pogrzebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

Liban. Żałobnicy zebrali się wokół otwartej trumny. Nagle okazało się, że zmarły oddycha

Do incydentu doszło w mieście Hermel w północno-wschodnim gubernatorstwie Baalbek-Hermel na początku tygodnia. O sprawie poinformował "Gulf Today", który opublikował także nagranie ze zdarzenia, do którego doszło na pogrzebie.

Na filmie widać grupę żałobników zgromadzonych wokół otwartej trumny. Gdy ma dojść do ostatecznego pochówku, i jedna z kobiet zgromadzonych w tłumie żegna się ze zmarłym mężczyzną, niektórzy ze zgromadzonych zauważają, że zmarły… nagle się poruszył. Jeden z żałobników zaczyna wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową.

Niektórzy z członków pogrzebu wyszli na ulicę, by wskazać drogę wezwanej karetce pogotowia. Według doniesień "Gulf Today", ciało mężczyzny zostało przetransportowane do pobliskiego szpitala. Lokalna gazeta uzyskała potwierdzenie od lekarza, że mężczyzna rzeczywiście nadal żyje. Nie podano jednak powodu, dla którego został błędnie uznany za martwego.

Incydent w Egipcie. Krewni uznali, że zmarły nadal żyje

Jak podaje "Gulf Today" do podobnego zdarzenia doszło kilka dni wcześniej w Egipcie. Podczas pogrzebu stwierdzono, że uznany wcześniej za zmarłego mężczyzna żyje. Miał oddychać i się poruszać.

Wśród żałobników zapanował zamęt i panika. Niektórzy ze zgromadzonych żądali, by rodzina uszanowała zmarłego i pochowała go. Bliscy zabrali ciało mężczyzny z cmentarza i przewieźli do lekarza. W prywatnej klinice, po ponownym badaniu, potwierdzono śmierć mężczyzny. Zdaniem medyków poruszenie się zmarłego było jedynie wynikiem złudzeń bliskich. Egipscy żałobnicy wrócili na cmentarz i pochowali bliskiego.