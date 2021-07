Zobacz wideo Zmiany klimatu ogląda na własne oczy. "Lodowce się wycofują, kurczą się ich jęzory, tracą na czołach 3-4 metry rocznie" [KLIMAT Z BLISKA]

Podczas tegorocznego lata już kilkukrotnie dane nam było zmierzyć się z tropikalnymi wręcz upałami. Wygląda jednak na to, że to jeszcze nie koniec. "Ostatnie dni lipca i początek sierpnia przyniosą najintensywniejszą falę upałów lata 2021 roku w Europie" - podają synoptycy z serwisu severe-weather.eu.

REKLAMA

Zdaniem synoptyków w najbliższy weekend (31 lipca-1 sierpnia) w Grecji możliwe jest, że termometry wskażą nawet 45 stopni! Takie wartości zwiększą zagrożenie pożarami, szczególnie w regionie Morza Śródziemnego i na Półwyspie Bałkańskim.

Upały w Europie. Ekstremalnie gorący weekend, fala gorąca utrzyma się także na początku sierpnia

"Najwyższe temperatury będą obserwowane w południowo-wschodnich Włoszech, prawdopodobnie także we wschodniej dolinie Padu na północy, zarówno w piątek, jak i w sobotę. Natomiast największe upały spodziewane są na środkowym i południowym Półwyspie Bałkańskim" - przewidują synoptycy na weekend.

Na terenie Grecji, Macedonii Północnej, Serbii, wschodniej Chorwacji, południowej Rumunii, większości Bułgarii, a także Turcji, wartości na termometrach w godzinach popołudniowych będą plasować się w okolicy 40-44 stopni w cieniu.

Część Półwyspu Bałkańskiego będzie zmagać się z utrzymującymi się wysokimi temperaturami także na początku sierpnia. Jak podaje AP, zdaniem synoptyków z Aten, ta przedłużająca się do przyszłego tygodnia fala upałów będzie jedną z największych odnotowanych w kraju od połowy lat 80. W stolicy Grecji powstały specjalne schrony dla mieszkańców, a w Macedonii Północnej kobiety w ciąży oraz osoby powyżej 60. roku życia zostały zwolnione z pracy do końca tygodnia. Firmy budowlane przerwały pracę między godziną 11:00 a 17:00.

"Piekło na Sardynii". Setki ewakuowanych z powodu ogromnych pożarów

Zmiany klimatu to dłuższe i silniejsze fale upałów

Według rządowego dokumentu "Polityka ekologiczna państwa" scenariusze klimatyczne dla Polski pokazują, że najpowszechniejszymi zjawiskami pogodowymi związanymi z globalnym ociepleniem w tym dziesięcioleciu będą fale upałów z tendencją do wydłużania czasu ich występowania. Dla największych miast w Polski prognozowany jest wzrost liczby dni upalnych (z temperaturą maksymalną przekraczającą 30 stopni C).

Pożary w Turcji. Relacje polskich turystów. "Nie ma mocnych na żywioł"

Pogoda w danym okresie zależy od szeregu zmiennych i niezależnie od zmian klimatu są okresy gorętsze i chłodniejsze. Jednak wraz ze wzrostem średniej temperatury planety wyjściowa temperatura jest wyższa. Zatem to, co dawniej było ekstremalnie gorącym okresem, wraz ze zmianami klimatu staje się częstszym zjawiskiem i pojawiają się dni z temperaturą tak wysoką, jakiej nigdy dotychczas w danym miejscu nie zaobserwowano. "To, co dziś nazywamy 'ekstremalną falą gorąca', w ciągu dekad będziemy po prostu nazywać 'latem', o ile nie zmniejszymy ostro emisji dwutlenku węgla. Wybór należy do nas..." - ostrzega jeden z najbardziej znanych klimatolog na świecie Michael E. Mann.

Więcej o skutkach kryzysu klimatycznego i rozwiązaniach, jakie mamy w walce z nim, przeczytasz w serwisie Zielona.Gazeta.pl.