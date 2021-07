Lotto Bayern ogłosił w środę, że 45-letnia kobieta z Dolnej Frankonii w Niemczech jako jedyna w kraju wytypowała sześć prawidłowych liczb na loterii - 1, 7, 17, 22, 41, 49 oraz super liczbę 3 podczas losowania, które miało miejsce 9 czerwca - informował niemiecki dziennik "Bild".

REKLAMA

Zobacz wideo Na czym będzie polegała loteria narodowa? "Będą cztery szanse"

Niemcy. Kobieta przez ponad miesiąc nosiła przy sobie szczęśliwy los

45-letnia Niemka zorientowała się, że udało jej się wygrać na loterii, kiedy po sześciu tygodniach postanowiła zagrać po raz kolejny. - Wciąż dostaję zawrotów głowy na samą myśl o tym, że przez kilka tygodni nosiłam w portfelu prawie 33 miliony euro - cytował zwyciężczynię Lotto Bayern.

Jak dodała, wygrane pieniądze to suma znacznie przekraczająca zapotrzebowanie jej samej, męża oraz córki, dlatego nie zamierza zagrać ponownie w przyszłości - pisał Sky News.

Loteria szczepionkowa na celowniku oszustów. Na co uważać?

Zysk w wysokości dokładnie 32 842 219,80 euro, to najwyższa wygrana w historii gry "6z49" w Bawarii. Według portalu Tiroler Tageszeitung kobieta miała zainwestować w grę tylko 2,40 euro. Liczby, które zapewniły jej wygraną, zostały wybrane "swobodnie, z przeczucia".

Eurojackpot. Kobieta zgłosiła się po wygraną dopiero po medialnych apelach

Niedawno również w Niemczech firma loteryjna długo szukała szczęśliwca, który wygrał 48 milionów euro w Eurojackpot, inwestując tylko 25 euro - pisał dziennik "Bild". "Zwycięska suma - gigantycznie wysoka, wynosząca 48 195 035,90 euro - czeka na szczęśliwego zwycięzcę, a centrala Lotto w Poczdamie na upragniony telefon lub zgłoszenie wygranej" - informowało Lotto Brandenburgia.

Jak się okazało, zwyciężczynią była matka dwójki dzieci. Szczęśliwe wybrane przez nią liczby to: 4, 17, 22, 30 i 47 oraz numery Euro 1 i 8. Swój kupon nadała 16 czerwca.

- Kiedy po raz pierwszy poszłam do Eurojackpot spontanicznie wpisała te numery, a później w kółko grałam te same typy. Nie są to żadne "szczęśliwe" liczby - opowiadała gazecie.

Niemcy. Przestępcy wykorzystują klęskę powodzi. Wielu zatrzymanych