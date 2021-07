Urodziła się z bliźniaczym zarodkiem w brzuchu. Przypadek jeden na 500 tysięcy

Zdarzenie miało miejsce na początku lipca br. w centrum medycznym Assuta w Aszdod w Izraelu. Lekarze zdali sobie sprawę z nieprawidłowości, gdy pod koniec ciąży wykonali badanie ultrasonograficzne. USG wykazało, że płód ma nienaturalnie powiększony żołądek. Po narodzinach dziewczynki zlecono kolejne badania, które potwierdziły obecność fragmentów innego płodu w jej brzuchu.

- Byliśmy zaskoczeni, gdy odkryliśmy, że w ciele noworodka znajduje się zarodek - opowiedział Omer Globus, dyrektor neonatologii szpitala Assuta, w rozmowie z The Times of Israel.

Noworodek "wchłonął" bliźniaka w trakcie ciąży. To bardzo rzadka anomalia

To przykład rzadkiego zjawiska, zwanego "fetus in fetu", które oznacza dosłownie "płód wewnątrz płodu". Anomalia ta występuje raz na pół miliona urodzeń, a dochodzi do niej zazwyczaj na wczesnym etapie ciąży, gdy słabsze z bliźniąt zostaje "wchłonięte" przez zdrowego bliźniaka.

- Wchłonięty embrion rozwija się tylko częściowo, nie żyje, a jego fragmenty pozostają w drugim płodzie - wyjaśnił Globus. Podobnie było i w tym przypadku - lekarzom udało się rozpoznać jedynie niektóre kości i serce embrionu, zalegające w ciele noworodka. - Nie wyglądało to jak zarodek, który moglibyście sobie wyobrazić - dodał dyrektor.

Operacja usunięcia z brzucha dziecka pozostałości bliźniaczego płodu przebiegła bez komplikacji, a dziewczynka ma się dobrze. Wraz z mamą została już wypisana do domu.