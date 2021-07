W środę 28 lipca wulkan Sinabung w prowincji Sumatra w Indonezji wybuchł po raz kolejny. Centrum Wulkanologii i Zagrożeń Geologicznych w Indonezji informowało, że chmura pyłu oraz popiołu wulkanicznego wystrzeliła na wysokość aż 4,5 km, a chmury sięgają ok. tysiąca metrów w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim.

Indonezja. Władze wydały ostrzeżenia po wybuchu wulkanu

Według lokalnej agencji geologicznej erupcja miała trwać ponad 12 minut - pisał Sky News. NBC News informował z kolei, że wskutek środowego wybuchu nikomu nic się nie stało. Mimo to władze zdecydowały się utrzymać ostrzeżenia drugiego stopnia dla mieszkańców - nie powinni oni zbliżać się do góry bliżej niż na odległość pięciu kilometrów.

Wydane alarmy dotyczą również możliwości wydostania się ze stożka lawy. W ciągu ostatnich dni monitorujący wulkan zauważyli niepokojącą, wzmożoną aktywność w jej wnętrzu.

Władze nie wydały nakazu ewakuacji, ponieważ nie było zagrożenia dla mieszkańców najbliższych miejscowości, nie zgłoszono również zakłóceń lotów w okolicy - przekazał thejakartapost.com.

Wulkan był nieaktywny przez 400 lat. Od 2010 roku regularnie się uaktywnia

Ostatnia tego typu erupcja miała miejsce na początku maja. Wówczas na pobliskie miejscowości spadł popiół wulkaniczny i wszystko zostało pokryte szarym pyłem.

Sinabung był uśpiony przez 400 lat, aż do 2010 roku, kiedy doszło do eksplozji. Wulkan wyrzucał dym i popiół na wysokość 1,5 tys. metrów, toczyła się też z niego lawa. Zginęły wówczas dwie osoby. Po raz kolejny do erupcji doszło w 2014 roku - wtedy życie straciło aż 17 osób.

Z kolei w 2016 roku wskutek wybuchu zginęło siedem osób. Jak podają zagraniczne media, w ciągu ostatnich lat 30 tysięcy osób było zmuszonych do opuszczenia swoich domów w okolicy Sinabung z powodu stwarzanego przez wulkan zagrożenia.

