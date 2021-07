Włochy. Pochodzący z Polski 23-latek przyznał się do morderstwa. W tle wątek satanistyczny

Dziennik podaje, że Maxim Zanella został zasztyletowany w swoim mieszkaniu w centrum Brunico w gminie Trydent. Zbrodni miał dokonać jego sąsiad, 23-latek urodzony w Polsce i od lat mieszkający we Włoszech.

REKLAMA

Zobacz wideo Żory: 40-letni mieszkaniec Rybnika zatrzymany w sprawie brutalnego zabójstwa koleżanki z pracy

Włochy. Pochodzący z Polski 23-latek przyznał się do zabójstwa sąsiada. "Jest dobrze znany w kręgach satanistycznych"

Według "Corriere della Sera" na miejscu zbrodni służby znalazły sztuczną czaszkę i kilka kości, a mężczyzna podejrzewany o morderstwo jest znany w kręgach satanistycznych.

"Na jego profilu na Facebooku pojawiały się wizerunki Lucyfera, pentagramy i głowy kozła. Na prawym łokciu miał również wytatuowaną liczbę 666, czyli symbol szatana. Z kolei w mieszkaniu domniemanego sprawcy odkryto malowidła, które można powiązać z sektami satanistycznymi" - czytamy w "CdS".

Motyw zbrodni wciąż nie jest jednak znany, a śledczy nie wykluczają żadnego ze scenariuszy. Jak mówią, do morderstwa mogło dojść w trakcie gwałtownej bójki, która wybuchła na tle finansowym. Niewykluczone, że na przebieg zdarzeń wpływ mogły mieć także narkotyki i alkohol. W przeszłości podejrzany kilkukrotnie notowany był za przestępstwa narkotykowe.

W dniu morderstwa 23-latek, na co dzień pracownik lakierni, pojawił na izbie przyjęć lokalnego szpitala. Był ranny i intensywnie krwawił. Choć początkowo temu zaprzeczał, w końcu przyznał się do zabicia sąsiada. Karabinierom powiedział później, że nóż, którym kilkukrotnie pchnął Zanellę, wyrzucił do rzeki wraz z telefonem komórkowym.

Indie. Rodzina zabiła 17-latkę za noszenie jeansów. Krewni okładali ją kijami

Rodzina zmarłego 30-latka podkreśla, że był on "cichym i pracowitym chłopakiem". - W przeszłości zrobił kilka bzdur, nic poważnego. Nie sądzę, żeby prowadził podwójne życie. Czaszkę kupił dla zabawy, a kości znalazł w lesie - powiedział w rozmowie z "CdS" ojciec Maksyma Zanelli. Jak dodał, syn skontaktował się z rodzicami na krótko przed śmiercią. - Jak zwykle życzył nam dobrej nocy - tłumaczył.

Zanellę pożegnali pracownicy basenu w Brunico, na którym pracował jako ratownik. "Zawsze byłeś dobrym współpracownikiem! Dziękuję za wszystko! Kondolencje dla rodziny" - napisali.