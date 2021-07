Indie. Rodzina zabiła 17-latkę za noszenie jeansów. Jej ciało zawisło na pobliskim moście

- Przez cały dzień zachowywała post. Wieczorem założyła dżinsy i bluzkę, po czym rozpoczęła rytuał. Kiedy dziadkowie sprzeciwili się jej ubiorowi, Neha odpowiedziała, że dżinsy są po to, by je nosić i że nie zmieni stroju - opowiedziała BBC matka nastolatki, Shakuntala Devi Paswan.

REKLAMA

Zobacz wideo Varanasi - święte miasto Indii. Dlaczego niektóre kobiety nie mogą przychodzić nad Ganges?

Indie. Rodzina zabiła dziewczynę za noszenie jeansów. Krewni okładali ją kijami

Kłótnia z czasem przybrała na sile. Dziadek i wujowie zaczęli okładać dziewczynę kijami. Matka Nehy zrelacjonowała, że gdy jej dziecko straciło przytomność, teściowie kobiety zadzwonili po rikszę i zapewnili, że zabiorą nastolatkę do szpitala. - Nie pozwolili mi, bym im towarzyszyła, więc zaalarmowałam moich bliskich, którzy udali się do szpitala rejonowego w poszukiwaniu córki, ale nie mogli jej znaleźć - mówiła. Następnego dnia rano Shakuntala Devi dowiedziała się, że jej dziecko zostało powieszone. Ciało Nehy zwisało z mostu nad rzeką Gandak.

Przemoc w kanadyjskiej szkole. Policja ujawnia szczegóły śledztwa

W momencie, gdy działa się tragedia 17-latki, jej ojca nie było w domu. Amarnath Paswan pracował na budowie, by zdobyć pieniądze na edukację swoich dzieci. Matka Nehy opowiedziała, że córka marzyła o tym, by w przyszłości zostać policjantką. Dziadkowie ze strony ojca mieli wywierać na dziewczynie presję, by porzuciła swoje plany. Często krytykowali jej nietradycyjny ubiór.

Historyczny wyrok w Hongkongu. Trzymał flagę - odpowie za terroryzm

Miejscowa policja bada sprawę morderstwa i niszczenia związanych z nim dowodów. Zarzuty dotyczą 10 osób, w tym dziadków Nehy, jej wujostwa, kuzynów oraz kierowcy rikszy. Starszy funkcjonariusz policji Shriyash Tripathi powiedział BBC Hindi, że cztery osoby, w tym dziadkowie, wujek i kierowca zostały już aresztowane i trwają ich przesłuchania. Dodał, że policja szuka pozostałych oskarżonych.