Wakacje 2021 - Portugalia. Co z testem i obostrzeniami? Przydatne informacje dla podróżnych

Według portugalskiego Ministerstwa Zdrowia trzy czwarte dobowych infekcji dotyczy aglomeracji Lizbony oraz Doliny Tagu. Odpowiedzialny za kampanię szczepień Henrique Gouveia e Melo mówił, że liczba zakażeń wciąż jest wysoka - pisze bankier.pl. W związku z tym w kraju nadal obowiązują obostrzenia, z którymi powinni liczyć się wybierający się tam na wakacje. Szczególnie jeśli nie przyjęli jeszcze szczepionki.

Portugalia. Wjazd do kraju. Czy trzeba robić test? Kto jest zwolniony z badań?

Wybierając się na wakacje do Portugalii kontynentalnej, należy okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego najwcześniej na 72 godz. przed wylotem lub wynik testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed wylotem. Z obowiązku wykonania testu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 12 lat, a od 1 lipca także osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy za okazaniem Unijnego Certyfikatu Covidowego.

Oprócz tego wszyscy podróżni zobowiązani są do wypełnienia formularza PLF ("Portugal clean and safe") na stronie internetowej portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card. W czasie podróży należy go mieć przy sobie w formie elektronicznej lub papierowej. Wypełnienie formularza powinno nastąpić przed rozpoczęciem podróży do Portugalii - czytamy na stronie internetowej fly.pl. W przypadku wyprawy na Maderę wymagany jest inny formularz, dostępny na stronie madeirasafe.com. Biuro podróży Itaka przygotowało instrukcję dotyczącą wypełnienia tego dokumentu.

Obostrzenia obowiązujące na terenie Portugalii. Co z maseczkami?

W kraju wciąż obowiązuję obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną. Obowiązkowe jest między innymi noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych (chodzi o urzędy, miejsca pracy, lokale handlowe i usługowe czy środki transportu publicznego) oraz w przestrzeniach otwartych w przypadku niemożności zachowania dwumetrowego dystansu - czytamy na stronie internetowej gov.pl. Lokale gastronomiczne funkcjonować mogą do godz. 1 w nocy. Goście obsługiwani wewnątrz lokalu w piątki od godziny 19, w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy niezależnie od pory dnia zobowiązani są okazać Unijny Certyfikat Covidowy lub negatywny wynik testu na COVID-19, podobnie jak goście obiektów turystycznych i hotelowych. Wydano również nakaz pozostania w domu w godzinach: 23 - 5.

W Portugalii rząd stosuje regionalizację obostrzeń. Oznacza to, że w powiatach o wysokiej liczbie zakażeń restrykcje zaostrzono. Wszystkie aktualne informacje należy sprawdzać na stronie internetowej visitportugal.com oraz na stronie MSZ.