Litwa chce stawiać płot na granicy z Białorusią. Szef EPL: Mogłaby go sfinansować Unia

"Ciągły atak dyktatora Łukaszenki na europejską granicę zewnętrzną jest strategicznym wyzwaniem dla całej polityki zagranicznej Europy" - mówił Manfred Weber (przewodniczący grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim) w wywiadzie udzielonym Politico. Jak zaznaczał polityk, należy jak najszybciej podjąć konkretne działania.

Powstanie płot na granicy Litwy z Białorusią?

Weber mówił, że oczekuje "pełnego i bezwarunkowego wsparcia ze strony Komisji Europejskiej dla Litwy" w sprawie wzmocnienia zewnętrznej granicy państwa. "Jeśli zajdzie taka potrzeba", pomoc miałaby obejmować wykorzystanie każdej broni, na którą pozwolić sobie może Unia Europejska - od przekazania funduszy do wdrożenia konkretnych sankcji.

Polityk dopytywany o wzmocnienie granicy odpowiedział, że miałoby ono polegać na budowie płotu granicznego na granicy Litwy z Białorusią, sfinansowanie przedsięwzięcia miałaby pokryć Unia. Innymi formami wsparcia miałaby być "pomoc w rozpatrywaniu sytuacji poszczególnych przybyszów i odsyłaniu ich oraz pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich osób, firm i rządów, które ułatwiają ten cyniczny system handlu ludźmi".

Litwa ma problem z nielegalnymi migrantami

Litwa od jakiegoś czasu zmaga się z problemem nielegalnych migrantów. Przybywają oni do z Iraku, Syrii czy krajów Afryki. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy do państwa wkroczyło aż 2,4 tys. osób - informuje Onet - a to grozi kryzysem humanitarnym w kraju. Litewskie władze przekonują, że winę za sytuację ponosi rząd Aleksandra Łukaszenki, który miał celowo sprowadzić migrantów i dowieźć ich autobusami na granicę.

- Nie będziemy nikogo zatrzymywać. Nie jesteśmy przecież ich ostatecznym celem podróży. Oni zmierzają do oświeconej, ciepłej, przytulnej Europy - mówił niedawno Łukaszenka cytowany przez oficjalną agencję informacyjną Belta.

W wywiadzie udzielonym Sky News Arabia białoruski przywódca przekonywał, że całemu procederowi napływania nielegalnych migrantów winne są "przestępcze grupy" z Litwy, które miałyby zajmować się ich przewożeniem. - Jeśli chcecie, byśmy wam pomogli, nie zakładajcie nam pętli na szyję - mówił w odniesieniu do europejskich sankcji nałożonych na Białoruś.

Na wskutek wspólnego śledztwa litewskiej redakcji LRT, rosyjsko-białoruskiej niezależnej Mediazony oraz Scanner Project ustalono, że migranci z Bliskiego Wschody mieliby słono płacić przemytnikom za próbę przedostanie się do Europy przez Białoruś - pisała "Wyborcza". Za obietnicę dostania się na terytorium Litwy - od sześciu do dziesięciu tysięcy euro, z kolei do Niemiec lub państw skandynawskich - nawet 15 tys.

Litwa przytłoczona migrantami wprowadziła stan wyjątkowy

Jak pisaliśmy w Next.gazeta.pl, na początku lipca w związku z dużą liczbą nielegalnych migrantów przekraczających granicę z Białorusią Litwa wprowadziła stan wyjątkowy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na wspólnej konferencji z władzami Litwy obiecała wówczas wsparcie dla kraju.

- Tutaj widzimy rzeczywiście schemat, schemat motywowany politycznie. Komisja Europejska i Unia Europejska staną po waszej stronie w tych trudnych czasach. Jedno jest pewne: wasze zmartwienia i problemy na Litwie to problemy europejskie - podkreśliła.