Grecja to wspaniałe miejsce na spędzenie urlopu, jednak wszyscy podróżni muszą wziąć pod uwagę, że w obowiązują w niej pewne obostrzenia. Wyjeżdżając do kraju, trzeba między innymi pamiętać, że obowiązuje w nim Unijny Certyfikat COVID (UCC), czyli zaświadczenie udowadniające, że dana osoba jest zaszczepiona, otrzymała negatywny wynik testu na koronawirusa, bądź ma status ozdrowieńca.

Grecja. Gdzie wymagane jest posiadanie certyfikatu?

Grecja znajduje się obecnie na liście krajów, w których zdecydowano się na wprowadzenie restrykcji dla osób niezaszczepionych. Certyfikat covidowy wymagany jest, by wejść między innymi do:

restauracji i barów;

kin i teatrów;

nocnych klubów i dyskotek;

na pokład samolotu (podczas lotów krajowych) czy promu.

Osoby przybywające do kraju zobowiązane są do zarejestrowania swojej podróży na stronie greckiego rządu. Należy to zrobić nie później niż 24 godziny przed wjazdem do Grecji. Po wypełnieniu formularza otrzymujemy kod QR, który okazujemy przy odprawie. W przypadku braku takiego kodu linie lotnicze mogą odmówić podróżnym wejścia na pokład samolotu, a także nałożyć grzywnę w wysokości 500 euro.

Czy w Grecji zostaną wprowadzone kolejne restrykcje?

Jak podaje "Rzeczpospolita", rezerwacje na sierpniowe pobyty w Grecji maleją. Jest to wynik otrzymania przez wyspę Rodos statusu "pomarańczowego". Bardzo możliwe, że sytuacja w kraju się pogorszy, a w takim przypadku zostanie wprowadzona godzina policyjna i kolejne obostrzenia, które utrudnią turystom wypoczynek. Tak się stało zresztą na Mykonos, gdzie w wyniku wprowadzenia czerwonej strefy na tydzień zamknięte zostały dyskoteki i kluby.