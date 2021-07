O sprawie poinformował dziennik "Daily Mail", który przekazał, że nastolatkowie byli "w pewnego rodzaju związku". Zanim doszło do przestępstwa, chłopak przyszedł do domu dziewczyny, a następnie zaprosił ją do parku na spacer.

16-latek zadał dziewczynie 60 ciosów nożem. Nastolatka przebywa obecnie w szpitalu

Rówieśniczka nożownika została znaleziona na polu przy Highsted Road w Sittingbourne w hrabstwie Kent (miasto położone jest kilkadziesiąt kilometrów na południowy wschód od Londynu) z ranami kłutymi. Dziewczyna natychmiast trafiła do szpitala, gdzie lekarzom udało się ją uratować. Teraz w stanie krytycznym, lecz stabilnym pozostaje pod obserwacją medyków. Prokurator prowadzący sprawę, Andrew Jones, poinformował, że istnieje ryzyko, że zaatakowana dziewczyna nie przeżyje ataku, mimo interwencji lekarzy.

Nastolatek został aresztowany grozi mu dożywotnia kara pozbawienia wolności

Policja zatrzymała podejrzanego 16-latka i osadziła go w areszcie. Prokurator Andrew Jones, który zajął się sprawą dziewczyny, przekazał, że ofiara została dźgnięta nożem około 60 razy. Kolejna rozprawa odbędzie się w Maidstone Crown Court 23 sierpnia. 16-latkowi za atak na koleżankę grozi dożywocie.

Obecnie policja próbuje ustalić przyczyny i okoliczności zdarzenia. Trwają także poszukiwania świadków, którzy mogli widzieć kłótnię nastolatków lub mają nagrania, np. z wideo rejestratorów samochodowych.

- Wciąż apelujemy o przekazanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w tym dochodzeniu. Chcemy poznać ostatnie szczegóły i namawiamy każdego, kto ma jakiekolwiek informacje, do nawiązania kontaktu - powiedział na łamach "Daily Mail" detektyw prowadzący śledztwo - Neil Kimber.

Dźgnął kolegę z pracy nożem i uciekł

W ostatnim czasie również w Polsce miał miejsce atak nożownika. W niedzielę, 25 lipca doszło do kłótni między pracownikami w świnoujskiej restauracji. W pewnym momencie jeden z nich miał powiedzieć "choć pogadamy", wówczas drugi mężczyzna wybiegł z lokalu w kierunku lasu, a jego kolega ruszył w pościg za nim i dźgnął go nożem w udo i pośladek, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Ranny mężczyzna wrócił do lokalu, skąd do szpitala zabrało go pogotowie. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia.