Wakacje 2021 - Tunezja. Co z testem i obostrzeniami? MSZ odradza podróże do tego kraju

Wakacje nad Morzem Śródziemnym wśród tunezyjskich plaż mogą być świetnym pomysłem na spędzenie urlopu - warto jednak przed kupnem biletów lotniczych zapoznać się z obowiązującymi w kraju obostrzeniami. Przypominamy, jakie restrykcje obowiązują obecnie w Tunezji.

Tunezja. Wjazd na teren kraju. Kogo czeka kwarantanna?

Od 1 lipca br. warunkiem wjazdu na terytorium Tunezji jest okazanie testu PCR z kodem QR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem. Dotyczy to zarówno osób zaszczepionych na koronawirusa, jak i ozdrowieńców, którzy jeszcze do niedawna byli zwolnieni z wykonywania testów. Obowiązkowe jest też okazanie wypełnionego i wydrukowanego formularza zobowiązującego do siedmiodniowej kwarantanny. Ponadto podróżujący muszą pobrać na telefon komórkowy specjalną, rządową aplikację "track and trace" i korzystać z niej podczas pobytu w Tunezji.

Wakacje. Obostrzenia w Tunezji. O jakich zasadach należy pamiętać?

Planując wakacje w Tunezji, należy pamiętać o kilku podstawowych obostrzeniach i nakazach, wprowadzonych przez rząd ze względu na pandemię koronawirusa. W miejscach publicznych wymagane jest noszenie maseczek, na terytorium całego kraju obowiązuje godzina policyjna od 19 do 6 rano. Z kolei w weekendy, tj. od piątku od godziny 19 do poniedziałku do godziny 6 obowiązuje tzn. confinement général (pełny lockdown) - czytamy na stronie internetowej gov.pl.

Kawiarnie i restauracje mogą obsługiwać klientów tylko na zewnątrz przy 30 proc. obłożeniu lub wydawać jedzenie na wynos. Lokale muszą być zamknięte już o godzinie 17. Zamknięte są obiekty kultu religijnego, obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń powyżej trzech osób w miejscach publicznych.

Napięta sytuacja polityczna w Tunezji. MSZ odradza podróże do tego kraju

Ze względu na ostatnie wydarzenia w Tunezji i napiętą sytuacją polityczną w tym kraju Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Tunezji.

"Naszym obywatelom, przebywającym na jej terytorium, zalecamy unikanie miejsc często uczęszczanych (obiekty kultu religijnego, centra miast, bazary) oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (Policja, Gwardia Narodowa). Stanowczo odradzamy uczestnictwo w jakichkolwiek manifestacjach i zgromadzeniach publicznych. Osoby przebywające na pobytach wakacyjnych proszone są o pozostawanie na terenie hoteli i ośrodków turystycznych" - czytamy na stronie MSZ.

