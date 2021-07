13-letni Oliver Stephens w Reading w hrabstwie Berkshire w Wielkiej Brytanii 3 stycznia tego roku doznał śmiertelnych ran kłutych klatki piersiowej i pleców. Niewiele starsza koleżanka zwabiła go na pola Bugs Bottom, w pobliżu jego domu. Po dotarciu na wskazane przez nią miejsce Olly został zaatakowany przez dwóch nastolatków uzbrojonych w noże.

Prokuratorka Alison Morgan mówiła w sądzie, że Olly nie miał pojęcia, iż cokolwiek mu grozi. - To była zasadzka. Zaplanowany atak, który miał postawić go w bezbronnej pozycji - powiedziała.

Na ciało chłopca natrafiła pielęgniarka, która spacerowała w okolicy zdarzenia z psem. Kobieta podjęła próbę reanimacji 13-latka, jednak bezskutecznie. Chłopak zmarł na miejscu.

Zabójstwo 13-latka. "Nienawidzę tego dzieciaka z całego serca"

Przed tragedią, dwaj chłopcy, którzy zabili Olivera, naśmiewali się w mediach społecznościowych z innego nastolatka. Olly miał zareagować i powiadomić o wszystkim brata chłopaka, który padł ofiarą ich wyzwisk. Dręczyciele uznali wówczas, że Olivera należy "ukarać za donosicielstwo".

Troje nastolatków wymieniało między sobą wiadomości na Snapchacie, ich treść przytacza "The Guardian". "Nienawidzę tego dzieciaka z całego serca - gdybym go teraz zobaczył, to chyba bym go zabił czy coś takiego" - napisał przed zabójstwem jeden z chłopaków. Towarzysząca napastnikom dziewczyna napisała z kolei, że Oliver zasłużył na to, co dla niego szykowali. "Taka karma. On na to wszystko zasługuje" - stwierdziła 14-latka.

Sąd przekazał, że sprawcy zabójstwa usiłowali pozbyć się dowodów: wśród wiadomości, jakie pisali do siebie na Snapchacie pojawiła się taka, w której jeden z chłopaków ocenił zabicie Olly’ego jako "największy błąd w życiu". Sąd stwierdził jednak, że treść pozostałych wymienionych przez nastolatków wiadomości sugeruje, że nie wykazali żadnej skruchy czy szoku po tym, co się wydarzyło.

Dziewczyna, podobnie jak jej koledzy, przyznała się do zabójstwa. Zostanie skazana wraz z nimi w późniejszym terminie. Ze względu na młody wiek, dane personalne trójki sprawców nie zostały upublicznione. Nie podano jeszcze, kiedy zostanie ogłoszony wyrok w tej sprawie.

Rodzina zabitego chłopaka: Zabójcy złamali serce całej rodzinie

Jak poinformowało BBC, rodzina ofiary przedstawiła oświadczenie, w którym w dramatycznych słowach opisała, jaką stratą jest dla niej śmierć Olly'ego. "Tamtego pamiętnego popołudnia opuścił nasz dom, mając w sercu miłość, optymizm i nadzieję na świetlaną, radosną przyszłość. W ciągu zaledwie 13 minut od opuszczenia swojego bezpiecznego, kochającego domu, Olly odszedł na zawsze. Wystarczyły dwie minuty, by go zabić i złamać serce całej jego rodzinie". Wspomnieli, że Olly był "ciepły, sympatyczny, uduchowiony, trzeźwo myślący i troskliwy wobec najbliższych".

