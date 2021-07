Wakacje 2021 - Egipt. Jakie obostrzenia obowiązują? Co z testem i kwarantanną?

Informacje dla podróżnych, które dotyczą zasad wjazdu do Egiptu oraz obowiązujących tam obostrzeń, można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort informuje m.in. o konieczności okazania negatywnych wyników testów RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 przez osoby, które chcą przekroczyć egipską granicę.

REKLAMA

Zobacz wideo Niedzielski: Bierzemy pod uwagę regionalizację obostrzeń. Decydować będzie poziom wyszczepienia

Wakacje 2021 w Egipcie. Testy przed podróżą. Kiedy trzeba je wykonać?

Konieczność okazania negatywnego wyniku testu RT-PCR została wprowadzona w Egipcie jeszcze we wrześniu 2020 roku. Badanie należy wykonać w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do Egiptu. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu musi zostać przetłumaczone na język angielski lub arabski, dokument musi posiadać także oryginalną pieczątkę z podpisem laboratorium lub kod QR. Powyższe regulacje nie obejmują dzieci w wieku do 6 lat.

"Turyści, których portem docelowym jest Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba, nieposiadający odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą odpłatnie wykonać test PCR na egipskim lotnisku, należy się jednak liczyć z izolacją do momentu uzyskania wyniku i kwarantanną w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego (kwarantanna może być przedłużana aż do momentu uzyskania negatywnego testu na koronawirusa). Należy też liczyć się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi oraz transportem do placówek medycznych" - informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Negatywny wynik testów PCR na koronawirusa, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą, będzie potrzebny także tym podróżnym, którzy chcą przemieszczać się pomiędzy egipskimi gubernatorstwami. MSZ podaje, że co do zasady zorganizowany ruch turystyczny został ograniczony do trzech gubernatorstw: Morza Czerwonego, Synaju Południowego i Marsa Matrouh.

Egipt. Dodatkowe testy dla niektórych podróżnych

Dodatkowy test muszą wykonać podróżni, którzy przyjeżdżają do Egiptu pośrednio lub bezpośrednio z Indii, Bangladeszu, Pakistanu, Bhutanu, Birmy, Nepalu, Sri Lanki, Brazylii lub państw Ameryki Łacińskiej. Władze Egiptu uznały te kraje za miejsca, w których występują niebezpieczne mutacje koronawirusa, dlatego osoby, które w nich były, muszą poddać się testom typu ID NOW COVID-19. Badania te są wykonywane na egipskich lotniskach.

Wakacje 2021 - Turcja. Jakie obostrzenia obowiązują? Co warto wiedzieć?

Wakacje w Egipcie. Jakie zasady obowiązują zaszczepionych?

Egipskie służby medyczne weryfikują świadectwa otrzymania szczepień przeciwko COVID-19. Po sprawdzeniu informacji zawartych w dokumencie podejmują decyzję o uznaniu albo odrzuceniu świadectwa. Zaświadczenie powinno być opatrzone kodem QR i nie powinno zawierać śladów, które mogłyby wskazywać, że mogło dość do ingerencji w treść dokumentu.

"Władze egipskie nie doprecyzowały jaką formę powinien mieć dokument potwierdzający otrzymanie szczepień przeciwko COVID-19. Medyczne służby lotniskowe wskazują, że istotne przy weryfikacji certyfikatów będzie, żeby dane sczytane z kodu QR wskazywały m. in.: pełne dane podróżnego, dane podmiotu uprawnionego do wystawienia dokumentu, daty szczepień oraz rodzaj przyjętych szczepionek" - pisze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Osoby zaszczepione, które przed podróżą w Egipcie odwiedziły Indie, Bangladesz, Pakistan, Bhutan, Birma, Nepal, Sri Lanka, Brazylia lub państwa Ameryki Łacińskiej, są poddawane obowiązkowym testom na COVID-19 (są one przeprowadzane na egipskich lotniskach). W przypadku pozytywnego wyniku, przeprowadzany jest test RT-PCR. Osoby z wynikiem dodatnim są przewożone na 14-dniową kwarantannę do wskazanych ośrodków medycznych.

Wakacje 2021 - Hiszpania. Jakie obostrzenia obowiązują?

Obostrzenia epidemiczne w Egipcie. Czy trzeba nosić maseczki?

W Egipcie obowiązuje obowiązek noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych. Restauracje oraz bary są otwarte, ale ich obłożenie nie może przekraczać 50 proc. Za nieprzestrzeganie zasad związanych z epidemią koronawirusa można zostać ukaranym grzywną lub stanąć przed sądem.