Wakacje 2021 - Chorwacja. W poniedziałek zaostrzono restrykcje

Zobacz wideo Co zrobić, gdy biuro podróży upada?

Chorwacja zaostrzyła przepisy sanitarne na wybrzeżu Adriatyku. Nowe zasady mają zapobiec przerwaniu sezonu turystycznego z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. 20 procent chorwackiego PKB to dochody z turystyki.

REKLAMA

Słowacja. Będą przywileje dla zaszczepionych przeciw COVID-19

Chorwacja. Nowe zasady sanitarne

Od 26 lipca są zabronione wszelkie zgromadzenia liczące więcej niż 50 osób. Zakaz ten nie obejmuje imprez z udziałem do tysiąca osób, na przykład koncertów. Ich uczestnicy będą jednak musieli mieć certyfikat potwierdzający szczepienie przeciw COVID-19, negatywny test na obecność koronawirusa lub przejście choroby. Te same zasady będą obowiązywać kibiców imprez sportowych. W Chorwacji obowiązuje noszenie maseczek w zamkniętych przestrzeniach i w transporcie publicznym.

Japonia. Przez pandemię rośnie liczba samobójstw. Władze z poczuciem kryzysu

Nowe zasady wjazdu do Chorwacji

Zgodnie z nowym rozporządzeniem władz Republiki Chorwacji 26 lipca zmieniły się zasady i restrykcje podczas przekraczania granicy. Obowiązywać one będą co najmniej do 15 sierpnia.

Warunkiem wjazdu do Chorwacji z krajów członkowskich Unii Europejskiej, strefy Schengen lub państw stowarzyszonych strefy Schengen, jest posiadanie certyfikatu COVID. Osoby, które go nie posiadają, mogą wjechać do kraju, jednak pod warunkiem okazania innego dokumentu:

negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 (nie starszego niż 72 godziny) lub szybkiego testu antygenowego (nie starszy niż 48 godzin - ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania). Honorowane są wyłącznie testy antygenowe stosowane w krajach UE i wykonywane w laboratoriach;

zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki uznawanej w Unii Europejskiej, tj. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V lub Sinopharm (zaświadczenie nie może być starsze niż 270 dni);

zaświadczenia o przyjęciu jednej dawki szczepionki Janssen (Johnson&Johnson), jeśli od przyjęcia tej jednodawkowej szczepionki upłynęło 14 dni (zaświadczenie nie może być starsze niż 270 dni);

zaświadczenia o przechorowaniu COVID-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu sześciu miesięcy od daty zachorowania na COVID-19 (gdy szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 270 dni);

potwierdzenia, że od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V) upłynęło od 22 do 42 dni lub 22 do 84 dni jeśli przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca;

zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przebyty COVID-19, zawierającego daty przechodzenia choroby lub pozytywny wynik testu PCR/testu antygenowego wykonanego w ciągu ostatnich 270 dni, ale nie później niż 11 dni przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh.

Dzieci do lat 12 mogą przekroczyć granicę bez okazywania dokumentów.