Czechy. Rząd znosi kolejne obostrzenia. Wracają dyskoteki i wydarzenia kulturalne

Czechy, inaczej niż część państw w Europie, które planują zaostrzenie przepisów sanitarnych, zapowiadają luzowanie obostrzeń.

Luzowanie obostrzeń w Czechach. Nowe zasady imprez masowych

W Czechach od 1 sierpnia wróci możliwość organizowania imprez tanecznych, w których będzie można uczestniczyć na podstawie certyfikatu covidowego. Zwiększone zostaną też limity osób mogących brać udział w wydarzeniach kulturalnych. W imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na świeżym powietrzu będzie mogło brać udział do 7 tys. osób, a w przestrzeni zamkniętej do 3 tys. Zaszczepieni lub ozdrowieńcy nie będą wliczani do limitów.

Zmniejszą się również obowiązkowe odstępy pomiędzy widzami - z czterech do dwóch metrów kwadratowych.

Obecnie w imprezach masowych w Czechach może brać udział 5 tys. osób na zewnątrz i 2 tys. wewnątrz.

Od sierpnia Czesi wrócą na parkiet. Zaszczepieni, ozdrowieńcy i osoby z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa, po dwóch miesiącach zakazu, w końcu będą mogli wybrać się na dyskotekę lub do klubu tanecznego.

- Czechy przekażą innym państwom ponad dwa miliony szczepionek przeciwko COVID-19- poinformował minister zdrowia Adam Vojtech. Zapowiedział, że w ramach unijnej strategii do końca roku Czechy przekażą innym państwom łącznie dwa miliony 390 tysięcy szczepionek, które trafią między innymi na Bałkany, do Azji i Afryki. Czeski rząd postanowił o przekazaniu dodatkowo, w ramach bilateralnych umów, 250 tysięcy dawek Wietnamowi i 30 tysięcy dawek Tajwanowi.

- Obecnie mamy zamówione około 24 miliony dawek. Wiemy, że nie zdołamy zużyć ich wszystkich, podobnie jak inne państwa, przynajmniej w Europie. W związku z tym Rada Europejska zobowiązała się do darowania co najmniej stu milionów szczepionek w ramach systemu COVAX - powiedział Adam Vojtech.

Zakażenie koronawirusem stwierdzono u 1 671 933 mieszkańców Czech. Spośród wszystkich mieszkańców zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, 30347 zmarło z powodu COVID-19.