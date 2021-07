We wtorek przed południem na terenach przemysłowych zakładów Bayera w Leverkusen w Niemczech doszło do gigantycznej eksplozji. Przyczyna wybuchu pozostaje nieznana. Służby ostrzegają mieszkańców przed "ekstremalnym niebezpieczeństwem". Co najmniej jedna osoba nie żyje, pięć uznaje się za zaginione, a 16 zostało rannych.

Mirko Wolf / AP