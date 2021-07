Jak podaje agencja Associated Press, lekki deszcz przyniósł nieco wytchnienia strażakom i hiszpańskiej armii, starającym się ugasić pożar, który pochłonął do tej pory obszar o powierzchni ponad 1600 hektarów (około 1300 ha lasów i 300 ha gruntów rolnych). Żywioł objął teren pomiędzy miastami Santa Coloma de Queralt i Sant Marti de Tous, położony 100 km na zachód od Barcelony. Z pobliskich miejscowości musiało zostać ewakuowanych 168 osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Świat już odczuwa zmiany klimatu. Tymczasem Unia Europejska podejmuje kolejne działania

Katalonia. Pożar został już niemal całkiem opanowany

Walkę z pożarem utrudniały silne podmuchy wiatru. Joan Ignasi Elena, radny ds. wewnętrznych regionu, przekazał mediom, że pracownicy służb ratunkowych mają nadzieję na opanowanie płomieni do końca poniedziałku. Dodał, że pożar został otoczony przez ponad 300 strażaków i wojskowych już w 90 proc. Akcja gaśnicza była prowadzona głównie z powietrza - samoloty i helikoptery zrzucały wodę na płonące wzgórza. Do jej powodzenia przyczynił się deszcz, który spadł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ignasi Elena poinformował ponadto, że ewakuowani mieszkańcy już niedługo mogą powrócić do swoich domów.

Kalifornia. Z ogromnym pożarem walczy kilka tysięcy strażaków

Katalonia. Przyczyną pożaru był niedopałek. "To wstyd"

Ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar został spowodowany wyrzuconym z samochodu niedopałkiem papierosa. "To wstyd" - skomentował Ignasi Elena, cytowany przez portal Euronews.

Lokalne władze zapowiedziały dokładne zbadanie przyczyn.

Hiszpanię co roku nawiedzają pożary, co ma związek z jej gorącym i suchym klimatem. Eksperci prognozują, że z czasem pożary na obszarze Hiszpanii będą silniejsze, przez postępujące globalne ocieplenie.

"Piekło na Sardynii". Setki ewakuowanych z powodu ogromnych pożarów