Wakacje 2021 - Turcja. Jakie obostrzenia obowiązują? Co trzeba wiedzieć przed podróżą?

Jednym z czynników, które zachęcają turystów do odwiedzenia podczas wakacji Turcji, jest fakt, że po przybyciu do tego kraju, nie ma obowiązku przejścia kwarantanny. Nadal pozostaje jednak konieczność wykonania testu na COVID-19. Kto nie musi go zrobić?

Wakacje w Turcji a koronawirus. Testy, certyfikat

Od 1 lipca br. z okazywania w Turcji negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa zwolnieni są posiadacze Unijnego Certyfikatu Covid (w wersji papierowej lub elektronicznej), a więc osoby w pełni zaszczepione (za osobę całkowicie zaszczepioną uznawany jest każdy, kto - zależnie od wybranego preparatu - przyjął drugą lub jedyną dawkę szczepionki 14 dni wcześniej) oraz ozdrowieńcy (którzy pierwszy test z pozytywnym wynikiem otrzymali co najmniej 28 dni wcześniej, ale nie dłużej niż sześć miesięcy przed wyjazdem). Z obowiązku wykonania testu zwolnione są również dzieci poniżej 6. roku życia.

Wszystkie pozostałe osoby są zobowiązane do wykonania testu: RT-PCR (na 72 godz. przed przyjazdem) lub antygenowego (na 48 godz. przed przyjazdem).

Kod HES. Czym jest? Kto musi go okazać?

Od 15 marca 2021 roku wszyscy podróżujący do Turcji muszą mieć przydzielony kod HES (Hayat Eve Sigar), czyli kod bezpiecznego przemieszczania się po tym kraju. Bez niego właściwie ani rusz - dokument należy okazywać przed wejściem m.in. na lotniska, podczas meldunku w hotelach, w środkach komunikacji miejskiej, w szpitalach, centrach handlowych, urzędach czy bankach. Brak kodu HES będzie też skutkował niewpuszczeniem pasażera na pokład samolotu lecącego do Turcji.

By uzyskać kod, w ciągu 72 godzin przed podróżą trzeba wypełnić specjalny formularz wjazdu do Turcji, dostępny na stronie register.health.gov.tr. Wystarczy wydrukować dokument lub pobrać go na telefon.

Posiadanie kodu HES nie dotyczy tylko dzieci, które nie ukończyły 6 lat.

Wakacje w Turcji. Obostrzenia i działania prewencyjne

Jakie zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią obowiązują w Turcji? To przede wszystkim noszenie maseczek w miejscach publicznych i środkach transportu zbiorowego oraz zachowywanie dystansu społecznego. Za brak maseczki można dostać mandat.

Na tureckich lotniskach dostępne są punkty, w których można wykonać test na COVID-19. Testy są płatne dla wszystkich, za wyjątkiem osób z gorączką. Oczekiwanie na wynik trwa około dwóch godzin.

Przyjmować gości mogą jedynie hotele certyfikowane, stosujące się do obowiązujących w Turcji zasad bezpieczeństwa. Podobna weryfikacja obejmuje również inne miejsca noclegowe i transport. Zgodnie z informacjami portalu fly.pl, w hotelach na terenie Turcji ograniczono liczbę gości do 50 proc. obłożenia. Zatrudniono więcej personelu sprzątającego oraz medyków, pełniących w tych obiektach całodobowe dyżury. Hotelowe pomieszczenia są regularnie dezynfekowane, a pracownikom mierzona jest temperatura.