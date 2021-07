Indie. Głazy spadające ze wzgórza uderzyły w samochód. Nie żyje dziewięciu turystów

Pradeep Negi z departamentu Zdrowia i Opieki Rodzinnej w Himachal Pradesh, cytowany przez "Hindustan Times" mówił, że teren jest bardzo podatny na osuwiska, już od dwóch dni obserwowano spadające ze wzgórza kamienie. Uszkodziły one jeden z pojazdów również w niedzielę, wtedy jednak nikt nie został ranny.

Indie. Osuwisko zniszczyło most w Himachal Pradesh. Tragiczne skutki katastrofy

Na Twitterze zamieszczono film, na którym widać miejsce katastrofy i moment, w którym spadające ze zbocza skały niszczą most, a także uderzają w zaparkowane pojazdy.

W wyniku katastrofy zginęło dziewięć osób podróżujących pojazdem, w który uderzyły skały. Trzy osoby zostały ranne. Niektórzy z zabitych pochodzili ze stolicy Indii, Delhi, i wyjechali, aby odwiedzić popularną turystyczną wioskę Chitkul - pisze "Hindustan Times".

Indie. Premier składa kondolencje i obiecuje pomoc od rządu

Premier Indii Narendra Modi złożył kondolencje rodzinom tych, którzy stracili życie w katastrofie. Dodał, że wszyscy poszkodowani otrzymają dostęp do rządowego funduszu pomocowego. Główny minister indyjskiego stanu Himachal Pradesh, Jairam Thakur, opisał ten incydent jako "łamiący serce" i powiedział, że trwa akcja ratunkowa, aby zapewnić natychmiastową pomoc ofiarom - pisze BBC.

Niektóre części Indii zostały dotknięte osunięciami ziemi i powodziami wywołanymi przez ulewne deszcze - kraj zmaga się z sezonem monsunowym, który trwa od czerwca do września każdego roku. Himachal Pradesh to nie jedyny stan, w których w ciągu ostatnich dni doszło do wypadków spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi. Co najmniej 136 osób zginęło w sobotę w zachodnioindyjskim stanie Maharashtra po tym, jak ulewy zalały setki wiosek i kompletnie zniszczyły wiele domów.