W piątek wieczorem Ministerstwo Zdrowia Hiszpanii informowało o ponad 31 tys. zakażeniach zdiagnozowanych w ciągu doby, co jest wynikiem najwyższym od stycznia. Z powodu coraz częstego wykrywania wariantu Delta u Hiszpanów (głównie wśród niezaszczepionych młodych ludzi), władze niektórych regionów zamknęły m.in. kluby nocne i dyskoteki.

REKLAMA

Hiszpania. Ponad 31 tysięcy dobowych zakażeń, najwięcej od stycznia

Wakacje 2021 - Hiszpania. Jakie są zasady wjazdu do Hiszpanii, na Majorkę i Baleary?

Od 21 czerwca turyści z państw, które nie znajdują się na liście państw czerwonych, przed wjazdem na terytorium Hiszpanii kontynentalnej lub na Baleary i Majorkę, muszą przedstawić jedynie wypełniony formularz kontroli sanitarnej (PLF), który znajduje się na stronie spth.gob.es lub w aplikacji SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

Po jego wypełnieniu na podany adres e-mail wysłany zostanie kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu i po przylocie, podczas kontroli stanu zdrowia (mierzenia temperatury, sprawdzenie dokumentów, wizualnej ocenie stanu zdrowia). Jeśli u podróżującego termometr wskaże temperaturę 37,5 stopni lub wyższą, to jest on kierowany do kontroli, gdzie odbywa się badanie lekarskie. W przypadku stwierdzenia możliwości zakażenia, uruchamiany jest alert sanitarny, a dana osoba skierowana jest do odpowiedniego szpitala.

Hiszpania. Krytyczna sytuacja medyczna w Katalonii, operacje tylko pilne

W formularzu kontroli sanitarnej należy podać następujące informacje:

imię/imiona,

nazwisko,

numer lotu,

datę przylotu do Hiszpanii,

numer dowodu osobistego/paszportu.

Następnie na adres e-mail wysyłany jest z link do rozszerzonego formularza, w którym należy podać bardziej szczegółowe dane:

adres zamieszkania,

adres, pod którym zatrzymamy się w Hiszpanii (np. nazwę i adres hotelu),

dane dotyczące stanu zdrowia i ostatnich podróży,

deklarację posiadania wyniku testu PCR.

Wówczas na skrzynkę e-mailową otrzymamy kod QR. Warto też wydrukować oświadczenie o stanie zdrowia. Każdy dorosły musi posiadać własny formularz. Dzieci w wieku poniżej 18 lat są uwzględniane w formularzu dorosłego, z którym podróżują.

Obostrzenia w Hiszpanii - należy pamiętać o zabieraniu maseczki

Zakazy nakładane są przez lokalne władze, dlatego warto sprawdzić przed wyjazdem do konkretnego regionu, jakie są obowiązujące obostrzenia koronawirusowe - można to zrobić za pośrednictwem strony mscbs.gob.es. W większości regionów należy być przygotowanym na obowiązek noszenia maseczek we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych.

Aktualne obostrzenie na terytorium całej Hiszpanii dotyczy noszenia maseczki ochronnej:

w przestrzeni publicznej zamkniętej,

w przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami,

w środkach transportu (lotniczego, morskiego, autobusowego i kolejowego, w tym na dworcach i w portach) oraz w pojazdach przeznaczonych do przewozu do 9 osób,

podczas imprez plenerowych, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami biorącymi udział w wydarzeniu.

Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są dzieci do szóstego roku życia, osoby ze schorzeniami układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością, osoby posiadające trudności w samodzielnym zasłanianiu ust i nosa oraz osoby uprawiające sport indywidualnie i na świeżym powietrzu. Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki grozi mandat w wysokości do 100 euro.

Zobacz wideo Hiszpania dla rodzin i dla młodych. Gdzie się wybrać?

W muzeach i galeriach często obowiązują limity odwiedzających, dlatego warto z wyprzedzeniem kupić bilety do interesujących nas miejsc. W niektórych regionach nie działają też dyskoteki i kluby nocne. Wydarzenia sportowe w większości odbywają się nadal bez udziału publiczności.

"Po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w związku z trudną i dynamiczną sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną utrzymującą się na wysokim poziomie liczbą zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz jego nowymi wariantami MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne" - napisano w komunikacie MSZ. Resort ostrzega, że sytuacja epidemiczna może się zmieniać, dlatego należy się liczyć z utrudnieniami w powrocie do kraju lub nagłą koniecznością odbycia kwarantanny.

Osoby, które podróżują z państw ryzyka (lista aktualizowana jest przez MZ Hiszpanii), muszą przedstawić poza formularzem sanitarnym także:

zaświadczenie potwierdzające przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 (gdy upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia);

zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 wykonanego techniką NAAT (np. PCR) w ciągu 72 godzin przed przylotem do Hiszpanii lub zaświadczenia o wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przez przylotem do Hiszpanii (dot. szybkich testów antygenowych);

zaświadczenia o przebyciu COVID-19 - wydane co najmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT. Zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu

Zaświadczenia należy przedstawić w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. Dzieci poniżej 12. roku życia nie muszą przedstawiać żadnego dokumentu - muszą jednak wypełnić formularz kontroli sanitarnej.