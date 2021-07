Wakacje 2021 - Włochy. Jakie obostrzenia obowiązują? Od kiedy zakazy dla niezaszczepionych?

Obawy przed rozprzestrzenianiem się wariantu Delta koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiły, że władze Włoch zdecydowały się wprowadzić nowe obostrzenia. Nowe decyzje, ogłoszone przez premiera Mario Dragiego będą uciążliwe zwłaszcza dla osób niezaszczepionych i obejmą nie tylko mieszkańców, ale też turystów.

REKLAMA

Zobacz wideo Niedzielski: Bierzemy pod uwagę regionalizację obostrzeń. Decydować będzie poziom wyszczepienia

Włochy. Nowe obostrzenia od 6 sierpnia - więcej ograniczeń dla niezaszczepionych

Nowe restrykcje mają wejść w życie w piątek 6 sierpnia. Zgodnie z dekretem rządy, wstęp do barów, teatrów, term, sal zabaw czy restauracji będą miały tylko osoby posiadające tzw. Green Pass - czyli unijny certyfikat covidowy. Osoby takie będą uprawnione do wejścia do wnętrza restauracji (a nie tylko do ogródków), a także na basen, siłownię, targi, do teatru, kina czy na obiekty sportowe.

Na podstawie nowego dekretu lokalne władze mogą wydawać ograniczenia, jeśli liczba zakażeń zacznie wzrastać. Do 5 sierpnia wszystkie włoskie regiony pozostają w białej strefie, dlatego przemieszczanie się pomiędzy nimi nie wymaga żadnych dodatkowych zaświadczeń. Sytuacja ta jednak może się zmienić od 6 sierpnia - aktualne informacje można sprawdzać na stronie polskiego MSZ.

"Efekt Draghiego" we Włoszech. Rośnie liczba zapisów na szczepienia

Wakacje 2021 - Włochy. Jak się przygotować do wyjazdu?

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski, co najmniej do końca lipca zobowiązane są do:

zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form;

przedstawienia certyfikatu covidowego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass) zaświadczającego o: ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem, szczepionką zatwierdzoną przez UE; przebytej chorobie COVID-19 lub negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Testów nie muszą wykonywać jedynie dzieci do ukończenia przez nie szóstego roku życia.

Przed wyjazdem warto też wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia bezpłatne skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia.

We Włoszech i Francji nieszczepieni nie wejdą do kin i restauracji. Protesty

Maseczki i ograniczenia w sprzedaży alkoholu na wynos

Noszenie maseczek obowiązkowe jest we Włoszech wewnątrz wszystkich budynków. Tylko Kampania do 31 lipca nakazuje zasłaniać nos i usta także na zewnątrz.

Cały czas obowiązuje też zakaz sprzedaży alkoholu na wynos między godzinami 22:00 a 6:00. We Włoszech zamknięte są też dyskoteki.

"Po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w związku z trudną i dynamiczną sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną utrzymującą się na wysokim poziomie liczbą zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz jego nowymi wariantami MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne" - czytamy na stronie MSZ. Resort zaznacza, że przy wyjazdach za granicę należy brać pod uwagę to, że mogą wystąpić ograniczenia w transporcie lotniczym lub zmienią się zasady pobytu - np. może zostać wprowadzana kwarantanna lub konieczność przeprowadzenia testów.

Turyści, którzy po przyjeździe do Włoch zaobserwują u siebie objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, powinny skontaktować się z odpowiednią infolinią regionalną: