O czym należy wiedzieć, zanim wyjedziemy na wakacje 2021 do Grecji? Przedstawiamy listę obowiązujących w tym kraju obostrzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Ateny bez kolejki na Akropol. Pomysł na weekend

Wakacje 2021. Na jakich zasadach można wjechać do Grecji?

Osoby przyjeżdżające do Grecji powinny posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub potwierdzenie pełnego szczepienia (po 14 dniach od przyjęcia drugiej dawki) - czyli paszport covidowy. Osoby, które przeszły zakażenie COVID-19 mogą wjechać do Grecji na podstawie zaświadczenia o przejściu COVID-19 ważnego w terminie od 30. do 180. dnia po pierwszym pozytywnym wyniku testu.

Warto wiedzieć, że każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego testu/zaświadczenia, może zostać poddana losowej kontroli stanu zdrowia. Osoby, które nie poddadzą się takiemu badaniu na obecność koronawirusa, mogą spotkać się z odmową wjazdu na terytorium Grecji. Podróżni i osoby im towarzyszące, u których stwierdzono obecność koronawirusa, zostają automatycznie objęci izolacją w hotelach kwarantannowych.

Najpiękniejsze piaszczyste i szerokie plaże w Grecji, na których wypoczniesz. Prawdziwe wakacyjne perełki

Wakacje 2021 w Grecji. Co warto wiedzieć o pobycie w Grecji w czasie epidemii?

Na terenie Grecji obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach publicznych zamkniętych. Zasłaniać usta i nos należy również w przypadku dużych skupisk ludzkich na świeżym powietrzu. Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maski grozi kara grzywny w wysokości od 300 euro. Niedozwolone jest zasłanianie twarzy chustami, szalikami i przyłbicami (w tym półprzyłbicami).

Muzea i stanowiska archeologiczne w Grecji są dostępne dla zwiedzających wyłącznie wtedy, kiedy można zwiedzać je na świeżym powietrzu. Z kolei w miejscach kultu należy nosić podwójną maskę na twarzy składającą się z maski niemedycznej i maski z tkaniny lub maski KN95.

Polka pokazała rachunek z restauracji w Grecji. "Paragon grozy"? Przeciwnie

W restauracjach przyjmowanie klientów odbywa się wyłącznie na zewnątrz, a muzyka na żywo jest niedozwolona. Co więcej, wszyscy klienci muszą mieć zapewnione miejsce siedzące. Wyjątek dotyczy restauracji, barów i kawiarni działających w zamkniętych pomieszczeniach hotelowych i obsługujących wyłącznie gości hotelowych. Lokale rozrywkowe oferujące swoje usługi w pomieszczeniach zamkniętych mogą przyjmować 85 proc. maksymalnej liczby gości z grupy osób zaszczepionych, które udokumentują szczepienie. Na 1000 metrów kwadratowych plaży może przebywać do 120 osób.

Od godziny 1 w nocy do 6 rano obowiązuje również godzina policyjna.

Najgorsza sytuacja pandemiczna ma miejsce na Mykonos. Liczba aktywnych zakażeń na tej greckiej wyspie wzrosła w ciągu tygodnia czterokrotnie i przekroczyła 300.