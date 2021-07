Równość kobiet i mężczyzn? To możliwe dopiero za 200 lat

Zdaniem liderów polskich firm, to właśnie kobiety są pracownikami bardziej zdeterminowanymi, lepiej zarządzającymi czasem i organizacją, a do tego pracują ciężej niż mężczyźni - takie wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez Kantar. Mimo to na rynku pracy wciąż widoczne są nierówności.

3 Fot. Pixabay Otwórz galerię Na Gazeta.pl