Indonezja. Przebrał się za żonę, by polecieć samolotem. Chciał ukryć, że ma COVID-19

Do zdarzenia doszło w niedzielę 18 lipca na pokładzie samolotu linii Citilink, lecącego z Dżakarty na wyspę Ternate. Mężczyzna, którego publicznie przedstawiono inicjałami "DW", wszedł na pokład samolotu przebrany za swoją żonę. Miał na sobie nikab, który zakrywał jego twarz, jak i całe ciało. Ubezpieczył się w fałszywe dokumenty oraz negatywny wynik testu na obecność COVID-19. Zgodnie z relacją policji, jego "sprytny" plan zawiódł, gdy stewardessa spostrzegła jak mężczyzna zmienia ubranie w toalecie.

Indonezja. Podszywał się pod swoją żonę. Test wykazał, że jest zakażony

- Kupił bilet lotniczy na nazwisko żony i przywiózł ze sobą jej dokumenty: dowód osobisty, wynik testu PCR oraz należącą do niej kartę szczepień - powiedział agencji Associated Press szef policji w Ternate Aditya Laksimada, po tym, jak aresztował przebranego mężczyznę. Doszło do tego niestety dopiero po wylądowaniu maszyny. Pracownicy ochrony zdrowia natychmiast poddali zatrzymanego testowi na koronawirusa, który dał wynik pozytywny.

Indonezyjczyk przebywa obecnie na samoizolacji w swoim domu. Policja zapowiedziała, że będzie kontynuowała śledztwo w tej sprawie.

Koronawirus w Indonezji. Blisko 34 tys. nowych przypadków dziennie

AP podaje, że Indonezja mierzy się właśnie z największą od początku pandemii falą zachorowań na koronawirusa. Tylko w ciągu ostatniej doby odnotowano 33 772 nowe zakażenia SARS-CoV-2, a zmarły 1383 osoby. Dotychczas wykryto w tym kraju w sumie 2,9 mln przypadków. Na COVID-19 zmarło natomiast 77 583 osób.

