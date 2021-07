Francja. O włos od tragedii na paryskim lotnisku. Kontroler lotów się przejęzyczył

Do niebezpiecznego incydentu z udziałem francuskiego kontrolera lotów na lotnisku Charles de Gaulle doszło 20 lipca. Jak podaje CNN, chodziło o samolot Boeing 787 United Airlines przylatujący z Newark w stanie New Jersey oraz samolot EasyJet Airbus A320 przygotowujący się do startu do Hiszpanii.

Incydent na lotnisku we Francji. Kontroler lotów niemal doprowadził do zderzenia dwóch samolotów

Incydent na lotnisku w Charles de Gaulle mógł zakończyć się tragedią. Kontroler lotów przejęzyczył się i poinformował załogę maszyny United Airlines, aby samolot wylądował na 09R. W tym samym czasie samoloty startowały z pasa 09R i lądowały na 09L.

Jak wynika z raportu ze zdarzenia, Boeing 787 United Airlines przylatujący z Newark w stanie New Jersey oraz EasyJet Airbus A320, przygotowujący się do rejsu do Malagi w Hiszpanii spotkały się w odległości 90 m. Wynika z niego również, że załoga starała się potwierdzić zmianę pasa startowego, używając słów: "zrozumieć" i "dziewięć prawo", jednak kontroler, nie potwierdzając zwrotnych informacji, zalecił samolotowi EasyJet, aby ten ustawił się w kolejce do startu z pasa startowego 09R.

W tym momencie samolot United Airlines wciąż był ustawiony w kolejce do lądowania na 09L, więc załoga rozpoczęła manewr. Następnie zapytali kontrolera lotów, dlaczego inna maszyna ląduje na ich pasie startowym i ostrzegli go o potencjalnej kolizji - podaje CNN.

Lotnisko wyjaśnia przyczynę pomyłki. Ich zdaniem kontroler "wyszedł z wprawy"

Kontroler starał się wyjaśnić swoją pomyłkę. Twierdził, że miał zepsuty sprzęt i nie widział pola startowego 09, ponieważ przez usterkę musiał pracować na innym ekranie. Co więcej, czuł się zdezorientowany tym, że inny samolot prosił o lądowanie na tym pasie startowym.

Z kolei linie lotnicze tłumaczą przejęzyczenie kontrolera lotów pandemią, czyli okresem, gdzie liczba lotów malała, a ich pracownicy mieli przez to wyjść z wprawy w pełnieniu swoich obowiązków. Śledczy twierdzą z kolei , że to również błąd załogi United Airlines, która powinna była użyć terminu "potwierdź" zamiast niestandardowego "zrozumieć".

Paryż każdego roku odwiedzają miliony turystów. Stolicę Francji obsługują trzy porty lotnicze: Charles de Gaulle, Paryż-Orly i Beauvais–Tille. Największym z nich jest Charles de Gaulle oddalony od stolicy o 25 kilometrów.