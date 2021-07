Japońskie media przytaczają słowa doradcy rządu Shigeru Omi, który poinformował, że liczba dziennych zakażeń koronawirusem w Tokio mogą w pierwszym tygodniu sierpnia wzrosnąć do rekordowego poziomu 3 000 przypadków.

Igrzyska wydarzeniem "super-rozprzestrzeniającym" koronawirusa

Uczestnicy tegorocznych igrzysk olimpijskich będą rywalizować przy pustych trybunach, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19. Mimo to japońscy eksperci ds. zdrowia ostrzegają, że wydarzenie staje się eventem "super-rozprzestrzeniającym" koronawirusa - pisze thehindu.com. Kraj gości ponad 11 000 sportowców oraz cały personel i przedstawicieli mediów.

Według sondażu przeprowadzonego przez gazetę "Asahi" wydawaną w Tokio, 68 proc. respondentów wyraziło wątpliwości co do zdolności organizatorów igrzysk do kontrolowania wirusa, a 55 procent wyraziło sprzeciw wobec organizacji wydarzenia.

Mimo to szef WHO stwierdził, że wydarzenie powinno się odbyć, aby pokazać światu, co można osiągnąć dzięki odpowiedniemu planowi i środkom. - Chociaż COVID-19 opóźnił Igrzyska, nie pokonał ich - powiedział.

- Niech te igrzyska będą momentem, który zjednoczy świat i rozpali solidarność i determinację, których potrzebujemy, aby wspólnie zakończyć pandemię - mówił cytowany przez Reutersa Tedros Adhanom Ghebreyesus i dodał, że ma nadzieję, że Igrzyska w Tokio odniosą sukces.

Szef WHO alarmował, że jeszcze nie uporaliśmy się z epidemią koronawirusa i apelował do przywódców państw o szczepienia obywateli. - Zagrożenie nigdzie się nie kończy, dopóki nie minie wszędzie. Każdy, kto myśli, że pandemia się skończyła, żyje w świecie głupców - mówił dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i dodał, że pandemia koronawirusa to test, który świat oblewa. - Zginęło ponad cztery miliony ludzi, umierają kolejni. Liczba zgonów w tym roku jest już ponad dwukrotnie większa niż w ubiegłym - podsumował Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Szef WHO podkreślił, że pogłębienie kryzysu związanego z sytuacją epidemiologiczną może nastąpić na skutek nierównomiernego podawania szczepionek i zaapelował, aby władze wszystkich państw zrobiły, co w ich mocy, aby szczepionkę przeciwko COVID-19 przyjęło przynajmniej 70 proc. obywateli.